به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح جمعه در آیین پاسداشت روز ملی مهندسی اظهار کرد: خراسان رضوی در حوزههایی همچون آب، انرژی، محیط زیست، زیرساختها و اشتغال با مسائل و چالشهای جدی مواجه است و در شرایط دشوار موجود، بیش از گذشته به دانش، تجربه و ظرفیت جامعه مهندسی نیاز داریم.
وی افزود: شرایط را درک میکنیم و میدانیم که وضعیت عادی نیست؛ شرایط سختی را میگذرانیم و هر کدام از این موضوعات یک چالش جدی به همراه دارد. طبیعتاً در چنین شرایطی باید بیشتر کار کنیم، بیشتر همفکری کنیم و از ظرفیتهای موجود بیشتر استفاده کنیم و به سمت مسئلهیابی و مسئلهمحوری برویم.
مظفری با بیان اینکه یکی از مسائل اصلی استان و کشور، بحران آب است، گفت: ما در یک منطقه خشک و نیمهخشک قرار داریم و توهم فراوانی در حوزههای مختلف، ما را دچار مشکلات کرد؛ هم درک درستی از مسائل نداشتیم و هم آینده را ندیدیم. امروز دیگر از مرحله درک و شناخت عبور کردهایم و با یک بحران مواجه هستیم.
استاندار خراسان رضوی خطاب به جامعه مهندسی استان ادامه داد: توقع ما این است که در حوزه آب، مسئله را بهدرستی درک کنیم و ببینیم چه کاری میتوانیم انجام دهیم. در خراسان رضوی در بحث ارتقای بهرهوری و استفاده بهینه از آب، چه آب شرب و چه سایر مصارف، در جایگاه نخست کشور قرار داریم و سرانه مصرف آب در مشهد نیز در حال حاضر رقم خوبی است که جای تشکر از همکاران آبفا دارد.
وی تصریح کرد: همه اقدامات تخصص و تجربه میخواهند و باید همزمان به ارتقای بهرهوری و آب بهعنوان یک سرمایه عظیم و چرخهپذیر توجه کنیم. در شهری مانند مشهد، موضوع خرید آب مطرح است و نمیتوان صرفاً از محدودیت آب صحبت کرد؛ بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب پساب داریم و باید این پساب را به آب تبدیل کنیم، به چرخه بازگردانیم و مصرف را مدیریت کنیم. اینکه این مسائل چگونه مدیریت شود، یک موضوع مهم و نیازمند راهحلهای تخصصی است.
مظفری در ادامه به چالش انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی نیز به اندازه کافی مسئله داریم و نیازمند یک نگاه جدید هستیم. باید ببینیم در حوزه مصرف، با توجه به رویکرد مصرفی موجود، چه کردهایم و در حوزه قوانین و مقررات چه تصمیماتی گرفتهایم. گاهی تصمیماتی گرفته شده که خودمان را دچار گرفتاریهای زیادی کرده است.
وی افزود: از متخصصان حوزه انرژی میخواهم توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند. میشود کارهایی کرد و باید این کار را انجام دهیم. وظیفه ما این است که از همه امکان و فرصت دانش، تجربه و علم خود استفاده کنیم تا از مسیری که در آن قرار گرفتهایم و از این بحران عبور کنیم.
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