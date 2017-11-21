به گزارش خبرنگار مهر، پیروزی یک بر صفر فولاد خوزستان مقابل پارس جنوبی که اولین باخت تیم پارس در این فصل از مسابقات لیگ محسوب می شد، سرآغاز درگیری عجیبی بین سیدسیروس پورموسوی و مهدی تارتار سرمربیان دو تیم بود که همدیگر را به اقداماتی در ارتباط با سحر و جادو متهم می کردند.

از همکارانم خواستم به سمت نیمکت برگردند

پورموسوی سرمربی تیم فولاد در این خصوص گفت: قبل از بازی با پارس جنوبی به ما گفته بودند که مهدی تارتار در مراسم پیش از شروع مسابقه شرکت نمی کند و با مربیان تیم مقابل دست نمی دهد. با این حال من از همکارانم خواستیم به نشانه احترام به سمت نیمکت پارس برویم. ابتدا سرپرست ما جلوتر رفت ولی آقای تارتار به ایشان گفت که سرما خورده است و با ما دست نمی دهد. چون این چندمین باری بود که تارتار این کار را می کرد، من هم از همکارانم خواستم که به سمت نیمکت خودمان برگردند. این نوع برخوردها صحیح نیست. پس روح پهلوانی و جوانمردی ورزش چه می شود؟

مطمئنم تارتار به عمد این کارها را می کند

وی درباره اینکه شاید مهدی تارتار سرماخورده بوده است، گفت: خیر، ایشان چهار، پنج هفته به هیچ مربی ای دست نمی دهد. در بازی با سپیدرود رشت و استقلال خوزستان هم با مربیان دست نداد و عنوان شد که برای نماز خواندن در رختکن حضور دارد. مطمئن هستم تارتار به عمد این کار را می کند. ایشان گفت که سرما خورده است و من هم از ترس سرماخوردن همکارانم، آنها را به نیمکت تیممان برگرداندم! از کمیته انضباطی هم می خواهم به این مسائل رسیدگی کند.

تارتار: به ویسی دست ندادم چون داشتم نماز می خواندم

مهدی تارتار در واکنش به این صحبتهای پورموسوی گفت: صحبتهایی شنیدم که برایم جالب بود. باید بگویم من واقعا سرماخورده بودم و صدایم هم دورگه است! اگر با علی نظرمحمدی سرمربی سپیدرود دست ندادم به این خاطر بود که او دیرتر روی نیمکت آمد ولی با سایر همکارانش دست دادم. در بازی با استقلال خوزستان هم مشغول خواندن نماز بودم و دیرتر به نیمکت رسیدم. به جز اینها، سایر مربیان لیگ را دیده ام و با آنها دست داده ام.

به بازیکنانم گفتند بازی کنید، مصدوم می شوید

وی افزود: قبل از بازی با فولاد خوزستان اتفاقاتی برای بازیکنانم افتاد که امروز حتما به کمیته اخلاق می روم. چرا باید قبل از بازی به بازیکنانم بگویند در صورتی که به میدان بروی، مصدوم می شوی؟ این حرف را به دو، سه بازیکنم گفته بودند. من امروز با توپ پر به کمیته اخلاق می روم. کمیته اخلاق باید بررسی کند که در فوتبال ما چه می گذرد. اینها که شوخی نیست.

این داستانها قدیمی شده است

در ادامه پورموسوی با بیان اینکه نباید بحث را عوض کرد، گفت: اگر آقای تارتار مدعی شده است، برود کمیته اخلاق و شکایت کند. ایشان تهمت می زند و باید پاسخگو باشد. سرمربی فولاد در پاسخ به این سئوال که آیا با بازیکنان تیم پارس جنوبی قبل از بازی تماس گرفته شده بود؟ تاکید کرد: این داستانها قدیمی شده است. بهتر است با مردم، هواداران و مسئولان باشگاه شفاف باشیم و پشت این مسائل پنهان نشویم. اگر تارتار ادله دارد، برود و به کمیته اخلاق شکایت کند.

چه کسی کنار پورموسوی بود؟

مهدی تارتار در این ارتباط گفت: آقای پورموسوی! همان شخص که با بازیکنانم تماس گرفته بود، بعد از بازی در کنار شما بود.

در این هنگام پورموسوی مدعی شد که تارتار باید این مسائل را ثابت کند. وی گفت: تارتار داستان تعریف کرد. ان شاءالله شما دیگر سرما نخورید!

باید از صحنه فوتبال محو شوند

سرمربی پارس جنوبی هم گفت: از مسئولان کمیته اخلاق می خواهم از مسائل سحر و جادو به سادگی نگذرد. بازیکنانی که با هر مربی کار می کنند، بهتر از هرکسی می توانند در این خصوص صحبت کنند. بروند در خفا از بازیکنان بپرسند کدام مربیان به این کارها دست می زند. اگر قرار است منِ مربی به بازیکنانم آموزش جادوگری بدهد بهتر است در فوتبال نباشم. هرکسی در فوتبال به افرادی که خدا را نمی شناسند متوسل می شود، باید از صحنه فوتبال محو شود.