کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه رشد ۲ برابری داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه مافی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت درمانگاه شبانه روزی تامین اجتماعی بخش فشافویه ری، طی سخنانی به زلزله کرمانشاه اشاره کرد و گفت: میزان کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه بیش از ۲ برابر کمک های مردمی در زلزله های پیشین بوده است.

وی افزود: این نشان می دهد که مردم ما ناملایمتی های زیادی می بینند، اما باز هم در صحنه حاضر هستند.

مافی امدادرسانی به زلزله زدگان نسبت به زلزله های پیشین را مناسب دانست و افزود: به نسبت گذشته شرایط خوبی پس از وقوع زلزله داریم و امروز آرامش نسبی در منطقه حاکم است و این امر نشان می دهد که از تجربیات گذشته در زلزله استفاده کردیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فشافویه را منطقه ای محروم از نظر درمانی خواند و گفت: خدمت به مردم انجام وظیفه ما است و امیدوارم این طرح درمانی در تاریخ ۱۹ ماهه وعده داده شده افتتاح شود.