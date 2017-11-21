به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، در نشست مشترک همکاری‌های علمی دانشگاه یزد و دانشگاه پسکارای ایتالیا با حضور یک هیئت پنج نفره متشکل از استادان و مسئولان دانشگاه پسکارا و رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه یزد، تفاهم نامه همکاری علمی بین دو طرف به امضا رسید.

رئیس دانشگاه یزد در این نشست با اشاره به عضویت دانشگاه یزد در کارگروه ملی همکاری‌های ایران و ایتالیا و سابقه همکاری‌های دانشگاه یزد با دانشگاه‌ها و شرکت‌های ایتالیایی از موضوعاتی نظیر توریسم، معماری و معدن به عنوان زمینه‌های مساعد همکاری نام برد.

محمدصالح اولیا همچنین از تمایل دانشگاه یزد نسبت به تخصیص تعداد محدودی بورسیه تحصیلی به دانشجویان ایتالیایی علاقه‌مند خبر داد.

در این نشست همچنین فرهاد نژادکورکی، رئیس دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه یزد با اشاره به حضور وزیر علوم کشور ایتالیا در نشست مشترک همکاری‌های علمی ایران و ایتالیا که فروردین ماه سال جاری در تهران برگزار شد، توضیحاتی در مورد تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین دانشگاه یزد و دانشگاه نیکولاکوزانو و دانشگاه ساپینزای ایتالیا ارائه کرد.

استفانو ترینکزه، معاون فرهنگی رئیس دانشگاه پسکارا با معرفی این دانشگاه و ابراز قدردانی از فعالیت‌ها و همکاری‌های رایزنی علمی و فرهنگی ایران در رم، به معرفی مباحث توریسم و توریسم فرهنگی به عنوان زمینه‌های مساعد همکاری پرداخت و از علاقه‌مندی دانشگاه پسکارا نسبت به همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه یزد در قالب برنامه‌های اتحادیه اروپا از جمله Erasmun plus، H۲۰۲۰ و ERC تاکید کرد.

در ادامه این نشست طرفین در مورد موضوعاتی نظیر تغییر اقلیم، مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری، زلزله شناسی، مدیریت بحران های محیط زیستی و ارزیابی ریسک به عنوان پتانسیل‌های همکاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.