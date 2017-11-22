اعلام اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان سیزدهمین هفته رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

پیکان تهران: امیرحسین کریمی - امیرحسین صادقی (انضباطی)

پدیده مشهد: اکبر ایمانی - محمدرضا خانزاده - اکبر صادقی بدیع

تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی( انضباطی)- محمد نادری

فولاد مبارکه سپاهان: سیاوش یزدانی مقدم

صنعت نفت آبادان: مگنو باتیستا داسیلوا

ذوب آهن اصفهان: محمدرضا حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق رأی کمیته انضباطی دیدار بین تیم های استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.