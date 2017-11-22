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۱ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۳

اعلام اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

اعلام اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامی محرومان سیزدهمین هفته مسابقات لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان سیزدهمین هفته رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

پیکان تهران: امیرحسین کریمی - امیرحسین صادقی (انضباطی)

پدیده مشهد: اکبر ایمانی - محمدرضا خانزاده - اکبر صادقی بدیع

تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی( انضباطی)- محمد نادری

فولاد مبارکه سپاهان: سیاوش یزدانی مقدم

صنعت نفت آبادان: مگنو باتیستا داسیلوا

ذوب آهن اصفهان: محمدرضا حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق رأی کمیته انضباطی دیدار بین تیم های استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

کد مطلب 4151515

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