اعلام اسامی محرومان هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان سیزدهمین هفته رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:
پیکان تهران: امیرحسین کریمی - امیرحسین صادقی (انضباطی)
پدیده مشهد: اکبر ایمانی - محمدرضا خانزاده - اکبر صادقی بدیع
تراکتورسازی تبریز: مهدی کیانی( انضباطی)- محمد نادری
فولاد مبارکه سپاهان: سیاوش یزدانی مقدم
صنعت نفت آبادان: مگنو باتیستا داسیلوا
ذوب آهن اصفهان: محمدرضا حسینی
به گزارش خبرنگار مهر، طبق رأی کمیته انضباطی دیدار بین تیم های استقلال تهران و گسترش فولاد تبریز بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.
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