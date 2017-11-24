برگزاری ۲ کارگاه بین المللی توسط آزمایشگاه نقشه برداری مغز

به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، برای اولین بار دو کارگاه بین‌المللی را با حضور پروفسور یوری کورپوتوف در آذرماه ۹۶ برگزار می‌کند. در این کارگاه‌ها، به بررسی «کاربرد نورومارکرها در تشخیص و درمان اختلالات روانی» اختصاص خواهد یافت.

اهمیت این کارگاهها در این است که از سیگنال (EEG ) و به شیوه‌ای بسیار تخصصی، از امواج مغزی برای تشخیص اختلالات روانی استفاده می شود. مشکلات نورولوژیکی مانند صرع، این‌بار مبتنی بر شواهد عینی بالینی حاصل از امواج مغزی مورد تشخیص قرار داده می شود.

با ورود فناوری‌های رایانه‌ای در ابزارهای پزشکی، الکتروآنسفالوگرافی یا نوار مغزی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قابلیت دریافت اطلاعات بیشتری از نوار مغزی از طریق تحلیل‌های پیچیده ریاضی فراهم شده و شکل جدیدی از نوار مغزی تحت عنوان الکتروانسفالوگرافی کمّی یا qEEG که در برخی متون تحت عنوان نقشه مغزی نیز یاد شده است، مورد توجه متخصصان بالین قرار گرفته است.

این کارگاهها با یک موضوع از ۷ تا ۹ آذرماه در تهران و ۴ آذر ماه در شیراز برگزار خواهد شد.