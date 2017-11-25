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۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

بازگشت «ناهید» به ایران

بازگشت «ناهید» به ایران

سریال اجتماعی «ناهید» از ۵ آبان ماه از رادیو نمایش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال جدید رادیویی «ناهید» به کارگردانی ایوب آقاخانی از یکشنبه پنجم آبان ماه از رادیو نمایش پخش می شود.

این نمایش را مژگان قربانی تنظیم رادیویی کرده و روایتگر داستان دختری به نام ناهید است که به همراه مادرش در خارج از ایران زندگی می کند و سال ها پیش پدرش را از دست داده است، ناهید ناگهان تصمیم می گیرد به ایران بازگردد و ... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون رویا فلاحی، محمد سعید سلطانی، محمدرضا قلمبر، محمد شریفی مقدم، فریبا متخصص، کرامت رودساز، امیر فرحان نیا، عبدالعلی کمالی، معصومه عزیزمحمدی، شمسی صادقی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

این سریال اجتماعی به تهیه کنندگی: شهلا نیساری، گویندگی: مهرداد عشقیان، افکت: نرگس موسی پور و صدابرداری: رضا طاهری فردا ۵ آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 4154425
زهرا منصوری

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