امروز تشکیل «بسیج جهانی اسلام» تحقق یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اجتماع «بزرگ شکوه مقاومت» که با حضور اقشار مختلف بسیجیان تهران بزرگ در مرقد مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد، با تبریک ایام هفته بسیج، گفت: سرعت تحقق وعده های انقلاب اسلامی در دوره اخیر بسیار زیاد شده است. شما بسیجیان سختی ها را به جان خریدید که ثمره آن این نصرت و پیروزی هایی است که نصیب انقلاب اسلامی می شود.

وی افزود: بر خلاف عده ای که خود را طلبکار نظام و انقلاب می دانند، بسیجیان خود را بدهکار انقلاب می دانند و هیچ توقعی در این باره ندارند.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه بزرگترین دستاورد الهی خنثی سازی مکر و کید دشمنان است، گفت: امروز می بینیم که در برابر بسیج تمامی امکانات دشمن برای نا امن سازی منطقه و کشور، چه پیروزی بزرگی نصیب جبهه مقاومت شده است.

سردار جعفری ادامه داد: بزرگترین نعمتی که جمهوری اسلامی ایران از آن برخوردار است، مردم مومن هستند که بخش قابل توجهی از آنها در قالب بسیج حضور فعال و سازماندهی شده در عرصه ها دارند.

وی با تاکید بر تلاش مضاعف برای تاثیرگذاری بسیج در عرصه های مختلف، گفت: نا امنی های مختلفی که دشمنان بعد از جنگ در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به وجود آوردند که با حضور هوشمندانه بسیج این نا امنی ها بر طرف شد.

سردار جعفری ادامه داد: عرصه مردم داری و امداد رسانی دیگر عرصه ای بود که بسیج در آن حضور فعال داشت که نمونه اخیر آن زلزله اخیر در غرب کشور بود. با تقسیم وظایف توسط سپاه های استانی و تشکیلات عظیم بسیج امداد رسانی به مردم زلزله زده با سرعت اجرا شد.

وی نقش عمده دیگر بسیج را کمک به جبهه مقاومت بر شمرد و تاکید کرد: افتخار سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ این است که اولین گردان فاتحین را تشکیل داد و فقط در تهران بزرگ است که این گردان ها تحت عنوان تیپ فاتحین حضور دارند.

سردار جعفری ادامه داد: تجربه گران بهای بسیج امروز به دیگر کشورها نیز منتقل شده است چراکه الگوی ایستادگی در برابر استکبار است به همین دلیل به سرعت در حال انتقال به دیگر کشورهای منطقه است.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر و از بین رفتن پدیده شوم داعش نتیجه عمل به فرمان امام است، گفت: امروز باید اعلام کنیم یکی دیگر از فرمان های امام محقق شده و آن تشکیل بسیج جهانی اسلام است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به بخشی از بیانات امام(ره) مبنی بر اینکه جنگ ما جنگ عقیده است و حد و مرز نمی شناسد، گفت: در آینده شاهد نقش آفرینی موثر و بیشتر بسیج جهانی اسلام خواهیم بود و امروز خدا را شاکریم که توانسته ایم به بخشی از وعده های امام(ره) جامه عمل بپوشانیم.

وی ادامه داد: هرگاه مردم و نیروهای مردمی وارد یک عرصه شدند مانند دفاع مقدس، ما توانسته ایم پیروز شویم. در جنگ سوریه که جنگی بزرگ بود و تمامی قدرت های زورگوی جهان وارد آن شده بودند، پیروزی زمانی حاصل شد که مردم وارد عرصه شدند.

فرمانده کل سپاه در پایان با بیان اینکه دولتمردان ما باید بدانند برای حل معضلات کشور مانند آسیب های اجتماعی بدون حضور مردم و سرمایه های اجتماعی مانند بسیج امکان پذیر نیست، خاطرنشان کرد: البته در این راه، اراده دولت مردان نیز بسیار مهم است. مسئولین بدانند که شکر نعمت، استفاده صحیح از نعمت مانند بسیج و سرمایه های مردمی است.