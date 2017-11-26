آل سعود میلیاردها دلار برای «امنیت اجاره ای» هزینه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید کوشکی در آئین رونمایی از طرح های اقتصاد مقاومتی سپاه فجر در ناحیه بسیج ثارالله (علیه السلام)، گفت: انقلاب اسلامی در طول چهار دهه از عمر خود زیبندگی و سرافرازی اش را نشان داده و امروز این الگو با استقبال مردم سایر کشورها نظیر سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین و ... روبرو شده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم در جهان اسلام به رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتماد دارند و مدیریت اسلامی ایشان که با خلوص کامل همراه است مورد استقبال مسلمانان جهان قرار گرفته است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر با اشاره به نقش تعیین کننده مدافعان حرم در تامین امنیت کشور، گفت: این مدافعان حرم اهل بیت (ع) بودند که اجازه ندادند امر ولی زمان بر روی زمین بماند.

وی با انتقاد از نقش مخرب سران آل سعود در منطقه، گفت: سران این رژیم زیر منت آمریکا و ترامپ میلیاردها دلار برای « امنیت اجاره ای » هزینه کرده اند.

سرهنگ پاسدار کوشکی افزود: طرح اصلی آمریکا و متحدانش این بود که یک مرکز ناامنی در کنار مرزهای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند اما اراده نیروهای انقلاب اسلامی این اجازه را به آن ها نداد.

وی با بیان اینکه نباید از ظاهر قدرت نظامی آمریکا ترسید، گفت: آمریکا و متحدانش در منطقه می دانند اگر تهدیدی را بر علیه انقلاب اسلامی عملی کنند نتیجه آن پشیمانی برای آن ها خواهد بود چون قدرت تحمیل اراده مقام ولایت و سربازان ولایت فوق العاده زیاد و دور از ذهن است.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر با بیان اینکه امروز در حوزه دفاعی و نظامی هیچ گونه نگرانی متوجه کشور ایران نیست، گفت: رژیم صهیونیستی می داند اگر تهدیدی را بر علیه ایران عملی کند اولین منطقه ای که نابود می شود رژیم جعلی اسرائیل است.

وی با بیان اینکه مهم ترین مسئله امروز کشور موضوع رونق اقتصاد، تولید و اشتغال است، گفت: باید شیرینی رونق اقتصادی به کام مردم بنشیند و اگر بتوانیم در عرصه اقتصاد موفق شویم مردم نیز تحت تاثیر القائات شبکه های ماهواره ای ضد انقلاب قرار نخواهند گرفت.

سرهنگ پاسدار کوشکی با بیان اینکه با تلاش چند هزار مستشار توانستیم مسائل نظامی را حل کنیم، گفت: امروز حوزه اقتصاد هم یک میدان رزم است و برای موفقیت در عرصه اقتصاد باید اقتصاد خُرد را توسعه دهیم و نحوه مصرف را بهینه سازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هر مجموعه اقتصادی که در راستای انتفاع مردم کمک بخواهد سپاه و بسیج فارس در کنار آن خواهند بود، گفت: کارگاه های صنایع دستی بسیاری با وام های پنج میلیون تومانی بسیج فعال شده اند و بسیج بدون نگاه سیاسی با مدیران استان فارس همکاری می کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه فجر با بیان اینکه فعالیت های سپاه و بسیج در عرصه اقتصاد مقاومتی مثال زدنی هستند، گفت: سپاه استان فارس علیرغم محدودیت های امنیتی درب های پادگان ها را بر روی مردم گشوده و زمین و امکانات لازم را برای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در اختیار مردم قرار داده است که نمونه هایی از این طرح ها امروز رونمایی شد.