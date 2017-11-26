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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۱

اقدامات مرمتی پایگاه بیابان لوت در روستای دهسلم به پایان رسید

اقدامات مرمتی پایگاه بیابان لوت در روستای دهسلم به پایان رسید

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت از اقدامات این پایگاه در اتمام مرمت و بازسازی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در روستای دهسلم، کف سازی بخشی از معابر روستای دهلسم و طراحی مسیر گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ بیابان لوت نخستین اثر طبیعی جهانی است که در سال ۹۵ در چهلمین اجلاس میراث جهانی یونسکو ثبت شد. به این منظور دفتر مرکزی پایگاه جهانی بیابان لوت در کاخ موزه گلستان و پایگاه های جهانی استان ها در روستای دهسلم (استان خراسان جنوبی)، روستای شفیع آباد (استان کرمان) شهر نصرت آباد (استان سیستان و بلوچستان) و پایگاه محلی در شهر فهرج (استان کرمان) دایر هستند.

«زهرا رضایی ملکوتی» مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در رابطه با این خبر گفت: به دلیل ویژگی های خاص جغرافیایی و تاریخی بیابان لوت توجه بیشتر به اقدامات مدیریتی، حفاظتی و نظارتی بیابان لوت بسیار ضروری است. از همین رو اقدامات مرمتی و معرفی بیابان لوت در سه بخش در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در مرحله نخست مرمت و بازسازی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در روستای دهلسم با استفاده از مصالح بومی و هماهنگ با اقلیم منطقه به اتمام رسید. این اقدام از ابتدای سال جاری با هدف جذب گردشگر و معرفی ارزشهای بیابان لوت انجام شد و هم اکنون نه تنها اطلاع رسانی به گردشگران در پایگاه انجام می گیرد که با ایجاد مهمانسرا داخل پایگاه بازدیدکنندگان جدای از خانه های بوم گردی روستای دهسلم می توانند به صورت محدود از این فضا استفاده کنند.

وی همچنین به ساخت و نصب تابلوهای راهنمای جاده ای در مسیر بیابان لوت اشاره کرد و افزود: درحال حاضر تابلوهای بین راهی از نهبندان تا محل ریگ یلان به دو زبان فارسی و انگلیسی به منظور معرفی و آشنایی با این میراث طبیعی جهانی احداث و نصب شده است. این درحالی است که کف سازی بخشی از معابر روستای دهسلم و مرمت و بازسازی دیواره های چینه ای نخلستان با اعتبارات پایگاه میراث جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی مرمت و بازسازی شد.

کد مطلب 4155400

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