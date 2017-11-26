قیمت سکه ریخت/سکه طرح جدید ۲۰ هزار تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با کاهش مواجه شد؛ به نحوی که از هزار تا بیست هزار تومان کاهش را تجربه کرد.

بر این اساس، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲ هزار تومان کاهش، طرح جدید با ۲۰ هزار تومان کاهش، نیم سکه با ۸ هزار تومان کاهش، ربع سکه با ۶ هزار تومان کاهش و سکه یک گرمی با هزار تومان کاهش مواجه بود.

در این میان، سکه طرح قدیم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۲۱۴ تومان، طرح جدید یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۱۸ تومان، نیم سکه ۶۸۹ هزار و ۱۱۰ تومان، ربع سکه ۳۹۱ هزار و ۶۲ تومان و سکه یک گرمی ۲۶۲ هزار و ۴۱ تومان است.

هر دلار ۴۱۰۷ تومان، یورو ۴۹۴۵ تومان، پوند ۵۵۴۰ تومان، درهم امارات ۱۱۲۶ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۷ تومان است.