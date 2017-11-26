وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ظهر روز ۳ شنبه ۷ آذرماه برگزار می شود.

این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.

این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرده که براساس این شرایط، آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه امسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برمبنای این آیین نامه از ۱۳ آبان ماه، مجوز دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید مطابق با این آیین نامه دریافت شود و برای دارندگان فعلی مجوز این فعالیت نیز، مقرراتی وضع شده است.