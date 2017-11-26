  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مجلس بررسی می شود

وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در مجلس بررسی می شود

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وضعیت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ظهر روز ۳ شنبه ۷ آذرماه برگزار می شود.

این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.

این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرده که براساس این شرایط، آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه امسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برمبنای این آیین نامه از ۱۳ آبان ماه، مجوز دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید مطابق با این آیین نامه دریافت شود و برای دارندگان فعلی مجوز این فعالیت نیز، مقرراتی وضع شده است.

کد مطلب 4155641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها