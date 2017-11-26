به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «ماهیت ارتباط میان‌فردی و چالش‌های آن» در ادامه روند برگزاری نشست های علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، روز پنجشنبه ۹ آذر با حضور مهدی محسنیان راد در کتابخانه عمومی در این کتابخانه برگزار می شود.

این برنامه، هفتاد و چهارمین نشست علمی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد است که دبیر آن مهدی زارع خواهد بود و مهدی محسنیان راد هم در این نشست، درباره «ماهیت ارتباط میان‌فردی و چالش‌های آن» سخنرانی خواهد کرد.

در حاشیه برپایی این نشست، نمایشگاه موضوعی کتاب های مرتبط با موضوع جلسه نیز در این کتابخانه برپا می شود.



این برنامه روز پنجشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.