توزیع مواد مخدر در باشگاه های ورزشی بانوان/ضرورت حساس سازی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رضازاده عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در خصوص پیشگیری از اعتیاد گفت: متأسفانه شنیده می شود در دو باشگاه ورزشی بانوان مواد مخدر توزیع می شود که در حال بررسی بیشتر موضوع هستیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان بناب: منبع مهم گسترش مواد مخدر قهوه خانه ها هستند.

منبع مهم گسترش مواد مخدر قهوه خانه ها هستند

این گزارش حاکی است، سرپرست فرمانداری شهرستان بناب نیز در این جلسه تصریح کرد: منبع مهم گسترش مواد مخدر قهوه خانه ها هستند که باید نظارت و دقت کافی بر قهوه خانه ها در اولویت کار مسئولان قرار گیرد.

مهندس امین رفیعی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵۰ واحد قهوه خانه در شهر بناب فعال هستند، خواستار اعمال محدودیت های لازم در زمینه صدور مجوز فعالیت این قهوه خانه ها شد.

وی همچنین از نیروی انتظامی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواست نظارت خود را بر این اماکن افزایش دهند و واحدهایی که بدون مجوز قانونی و داشتن پروانه کسب فعالیت می کنند، نسبت به تعطیلی آن ها مبادرت کنند.

سرپرست فرمانداری بناب سپس با ابراز نگرانی از گزارش رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبنی بر توزیع مواد مخدر در ۲ باشگاه ورزشی بانوان در بناب اظهار کرد: متأسفانه این خبر خبر خوشایندی نبود و باشگاه ورزشی که می بایست در راستای سالم سازی جوانان و به نوعی مبارزه با مواد مخدر قدم بردارد و برای سلامت جسمی مردم ایجاد شده است، در آن محل مواد مخدر توزیع شود که از نیروی انتظامی می خواهیم موضوع را رصد کرده و در صورت صحت موضوع شدیداً برخورد نماید.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از نوع و میزان کشفیات مواد مخدر شهرستان بناب خاطرنشان کرد: در یک ماه گذشته جمعاً بیش از ۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان بناب کشف شده است.

وی افزود: در این ارتباط نیز ۲۷ نفر توزیع کننده مواد مخدر، ۵ نفر قاچاقچی، ۶۹ نفر معتاد تابلودار دستگیر و هشت دستگاه خودرو نیز متوقف شده اند.

کشف ۱۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان بناب

به گفته نماینده عالی دولت در فرمانداری بناب، از اول سال جاری تاکنون بالغ بر ۱۱۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ کیلوگرم میزان کشفیات افزایش یافته است.

رفیعی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های نیروهای انتظامی و همکاری سپاه ناحیه بناب و سربازان گمنام امام زمان(عج) درامر کشف و مبارزه با مواد مخدر خواستار استمرار برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر شد.

وی همچنین بر لزوم اطلاع رسانی و آموزش همگانی با هدف حساس سازی آحاد جامعه بویژه خانواده ها در خصوص عوارض و اثرات سوء مواد مخدر تأکید و تصریح کرد: همراهی مردم شهرستان بناب و همدلی پلیس، بسیج، عوامل اطلاعاتی، مسئولان شبکه بهداشت و درمان و سایر مسئولان نقش جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسیب های ناشی از آن داشته و از اصلی ترین رویکردهای دولت در امر مبارزه با مواد مخدر این بلای خانمان سوز است.

هیچ گونه مجوز فعالیت قهوه خانه جدید در سطح شهرستان داده نمی شود

بنابراین گزارش، در ادامه جلسه جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان بناب نیز با ارائه گزارشی از عملکرد یک ماهه این نیرو اذعان کرد: طی یک ماه گذشته بیش از ۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان گشف شده است که جا دارد از همراهی و همکاری بی شائبه فرماندهی سپاه و سربازان گمنام امام عصر(عج) در این امر تقدیر و تشکر بعمل آید.

سرهنگ ابراهیم فیض زاده با بیان اینکه هیچ گونه مجوز فعالیت قهوه خانه جدید در سطح شهرستان داده نمی شود؛ گفت: همچنان بازرسی ها بصورت مستمر از قهوه خانه ها صورت می گیرد و تاکنون ۱۲ قهوه خانه که بدون مجوز فعالیت می کردند، تعطیل و پلمپ شده اند.

این افسر انتظامی با اشاره به ضرورت همگانی کردن آموزش و اطلاع رسانی از خطرات این بلای خانمان سوز در جامعه افزود: در مرکز کمپ اعتیاد شهرستان برخی معتادان نگهداری می شوند که توان پرداخت هزینه های آن را ندارند. از این رو از اداره بهزیستی شهرستان انتظار می رود با مدیریت مبالغ دریافتی از خیران در این ارتباط نسبت به یکسان سازی و ارائه خدمات به افراد حاضر در مرکز کمپ ترک اعتیاد شهرستان اقدام کنند.