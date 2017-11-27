ماشین به دنبال دومین برد متوالی/شهرداری از گل گهر امتیاز می خواهد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- محمود نصیرپور: هفته پانزدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز دوشنبه با انجام ۹ دیدار سپری می شود که طی آن تیم های حاضر، رقابت سختی را برای کسب امتیاز و بهبود وضعیت خود در جدول مسابقات با یکدیگر خواهند داشت.

روند روبه رشد تیم خطیبی

ماشین سازی یکی از دو نماینده فوتبال تبریز در مسابقات لیگ دسته اول، این هفته در بیرون از خانه به دیدار تیم مس رفسنجان خواهد رفت. ماشین سازان چند هفته ای است که علاوه بر نمایش خوب، نتایجی مطلوبی کسب می کنند و با این اوصاف، وضعیت آنها به مراتب بهتر از قبل شده است و روندی رو به رشد در پیش گرفته اند.

تیم تحت هدایت فنی رسول خطیبی در سه هفته اخیر بازی های بسیار خوبی را به نمایش گذاشته و توانسته دو پیروزی خوب برابر تیم های مدعی به دست آورد. شهرداری ماهشهر، تیمی که بهترین گلزن لیگ را در اختیار دارد و تا قبل از مصاف با ماشین سازی، یکی از رقابت کنندگان برای بالانشینی در جدول بود، در تبریز مقهور بازی خوب میزبان سبزپوش خود شد و سه امتیاز هفته دوازدهم را به ماشین سازان داد. با این باخت ماهشهری ها تا حدود زیادی از شرایط ایده آل خود فاصله گرفتند.

روزهای خوب در انتظار ماشین سازان

شاگردان خطیبی بعد از این برد شیرین، در کرمان تیم مس را در اغلب دقایق بازی تحت فشار قرار دادند و حتی دو بار تیر دروازه میزبان را لرزاندند اما در روزی که بخت با سبزقباها یار نبود، این مسی های کرمان بودند که روی یک ضربه کرنر به گل رسیدند تا ماشین سازی به چیزی که مستحق آن بود، نرسد. دیداری که به اعتقاد خود کرمانی ها نیز، عدالت در آن رعایت نشد. موضوعی که خبرنگاران کرمانی در نشست خبری بعد از بازی به آن اذعان کردند.

دیدار با نساجی اما می توانست کیفیت کار خطیبی و شاگردانش را نشان دهد. در این بازی که زیر بارش باران و در شرایطی جوی مشابه شمال کشور برگزار شد، این تیم ماشین سازی بود که سوار بر بازی شد و توانست از اواسط نیمه اول، کار را بر میهمان مدعی خود سخت کند. بازی روان و پاس های متوالی و اغلب به مقصد رسیده ماشین سازان، نبض بازی را به دست آنها داد تا تفکرات خطیبی در فاز حمله و دفاع طبق برنامه پیش برود. گلی که حامد پاکدل در نیمه اول زد، تا پایان ۹۰ دقیقه پابرجا ماند تا دومین پیروزی متوالی خانگی نصیب سبزهای تبریز شود. با نمایش هفته قبل ماشین سازی، هواداران این تیم به رسیدن دوباره به روزهای خوب بسیار امیدوار شدند.

تلاش برای ثبت پنجمین پیروزی

اکنون اما ماشین سازان سخت به دنبال ثبت پنجمین برد فصل و سومین پیروزی خود در چهار دیدار اخیرشان هستند. موضوعی که موجب شده تا بازیکنان این تیم با انگیزه ای بالا راهی رفسنجان شوند.

کسب سه امتیاز از سومین میزبان کرمانی این فصل ماشین سازان، می تواند تیم خطیبی را نسبت به آینده امیدوار تر کرده و شخصیت تیمی بالایی به آنها دهد.

از طرفی ماشین سازی هفته آینده باید در تبریز به دیدار تیم بحران زده صبا برود. دیداری که روی کاغذ، می توان نتیجه آن را پیش بینی کرد و همین موضوع سبب می شود تا دیدار فردا با مس رفسنجان اهمیت دوچندانی برای سبزقباها داشته باشد.

صعود سه پله ای در انتظار شاگردان خطیبی

هم اکنون در جدول رده بندی مسابقات تیم ماشین سازی تبریز با ۱۶ امتیاز و گل آوراژ کمتر نسبت به شهرداری ماهشهر در رده سیزدهم ایستاده و مس رفسنجان با یک امتیاز بیشتر در خانه یازدهم قرار دارد.

ماشین سازی چنانچه موفق به پیروزی در خانه مس رفسنجان شود، می تواند ضمن سبقت از رقیب نارنجی پوش خود تا رده دهم نیز بالاتر بیاید.

از چارچوب بازی های هفته پانزدهم لیگ دسته اول، شهرداری دیگر نماینده تبریز در این مسابقات باید در خانه به مصاف تیم گل گهر سیرجان برود.

شهرداری تبریز علیرغم تغییر در راس کادرفنی خود، همچنان بد نتیجه می گیرد و با هشت امتیاز در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی ایستاده است. گل گهر، حریف شهرداری در هفته پانزدهم نیز با ۲۱ امتیاز ردیف نهم جدول را در اختیار دارد.

قضاوت داور کردستانی برای مصاف ماشین سازان در خانه مس رفسنجان

داور کردستانی دیدار هفته پانزدهم تیم ماشین سازی تبریز در خانه مس رفسنجان را قضاوت خواهد کرد.

دیدار تیم های مس رفسنجان و ماشین سازی تبریز از چارچوب بازی های هفته پانزدهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ فردا در ورزشگاه اختصاصی صنعت مس رفسنجان برگزار خواهد شد.

این دیدار را شاهو اصلانی از کردستان قضاوت خواهد کرد. محمدرضا ف

تحی و عبدالعلی شکرگزار هر دو از کرج کمک های اصلانی در این بازی هستند.

محمدرضا تارخ از شیراز داور چهارم این بازی است و اسحاقیان به عنوان ناظر داوری و دانشور به عنوان نماینده فدراسیون در این دیدار حضور خواهند داشت.