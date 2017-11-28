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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

سارقان دکل مخابراتی در قم دستگیر شدند

سارقان دکل مخابراتی در قم دستگیر شدند

قم - فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری سارقانی که از دکل مخابراتی سرقت کرده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ هادی دیده ور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر یک فقره سرقت از دکل‌های مخابراتی سطح استان، موضوع سریعاً در دستور کار ماموران پاسگاه شکوهیه استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اعزام به محل مورد نظر مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ کنار دیوار اتاقک دکل‌های مخابراتی پارک کرده و چهار نفر سارق نیز در حال سرقت باطری‌های دکل و سیم‌های مخابراتی بودند که به محض رؤیت مأموران از محل متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: مأموران بلافاصله به تعقیب و گریز متهمان پرداختند که پس از مسافتی سارقان از خودرو پیاده و مجدداً قصد فرار را داشتند که نهایتاً در یک اقدام بموقع پلیسی دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: در بازرسی به عمل آمده از داخل خودروی سارقان، تعداد ۲۴ عدد باطری و حدود  ۱۰۰ متر کابل و فیبرهای مخابراتی کشف که در این رابطه خودرو نیز توقیف شد.

سرهنگ دیده‌ور بیان داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی مناسب روانه زندان شدند.               

کد مطلب 4156996

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