سارقان دکل مخابراتی در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ هادی دیده ور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر یک فقره سرقت از دکل‌های مخابراتی سطح استان، موضوع سریعاً در دستور کار ماموران پاسگاه شکوهیه استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اعزام به محل مورد نظر مشاهده کردند یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ کنار دیوار اتاقک دکل‌های مخابراتی پارک کرده و چهار نفر سارق نیز در حال سرقت باطری‌های دکل و سیم‌های مخابراتی بودند که به محض رؤیت مأموران از محل متواری می‌شوند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: مأموران بلافاصله به تعقیب و گریز متهمان پرداختند که پس از مسافتی سارقان از خودرو پیاده و مجدداً قصد فرار را داشتند که نهایتاً در یک اقدام بموقع پلیسی دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: در بازرسی به عمل آمده از داخل خودروی سارقان، تعداد ۲۴ عدد باطری و حدود ۱۰۰ متر کابل و فیبرهای مخابراتی کشف که در این رابطه خودرو نیز توقیف شد.

سرهنگ دیده‌ور بیان داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای انجام مراحل قانونی مناسب روانه زندان شدند.