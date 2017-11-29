پاسخ ملت سوریه به لایحه تحریمی کنگره آمریکا علیه «نُجَباء»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، به‌دنبال طرح لایحه تحریمی علیه مقاومت اسلامی نُجَباء در کنگره آمریکا که با موج گسترده حمایت از این گروه مردمی در سطح منطقه همراه شد، ملت سوریه نیز به جمع پشتیبانان نُجَباء پیوستند.

در همین راستا، جمعی از اهالی منطقه سیده زینب(س) در دمشق پایتخت سوریه با برافراشتن پرچم‌های سوریه، مقاومت اسلامی نُجَباء و همچنین تصاویر شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء، «سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان و «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه، برای اعلام حمایت از این گروه مقاومت تجمع کردند.

حاضران در تجمع با سردادن شعارهایی نظیر «ما همه حامی مقاومت هستیم»، «ما همه عضو نُجَباء هستیم»، «ما همه متحد و هم‌پیمان هستیم و آماده شهادتیم»، «استقامت می‌کنیم و اکرم الکعبی نور چشم ماست» و «پیروزی از آنِ ماست»؛ با مقاومت اسلامی نُجَباء اعلام همبستگی و مراتب قدرشناسی خویش را ابراز کردند.

در این گردهمایی جمعی از علمای شیعه، علوی و اهل سنت، برخی نمایندگان پارلمان سوریه و مقامات دولتی، تعدادی از شیوخ عشایر و فعالان اجتماعی حضور یافتند و اقدام خصمانه واشنگتن را به‌شدت محکوم کردند.

گفتنی است، یکی از اتهامات واهی مطرح شده در لایحه تحریمی کنگره آمریکا علیه مقاومت اسلامی نُجَباء، اقدامات تروریستی در سوریه عنوان شده است!

این در حالی است که رزمندگان این گروه مقاومت با انگیزه دفاع از اماکن مقدسه و مردم سوریه در برابر حملات متجاوزانه تروریست‌های تکفیری از قبیل داعش و القاعده، بنا به درخواست رسمی دولت قانونی این کشور وارد خاک سوریه شده و در آزادسازی بخش قابل توجهی از اراضی اشغالی نقش موثر ایفا کرده‌اند.