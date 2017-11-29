جمعیت سالمند در سطح کشور دو برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلمان نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سالمندان استان زنجان افزود: زنجان جزو استان‌هایی است که جلسه شورای سالمندان را به صورت مرتب برگزار کرده و اقدامات خوبی را در این شورا انجام داده است.

وی اظهار کرد: از سال ۵۵ تا ۹۵ جمعیت سالمندی در سطح کشور ۲ برابر شده است و باید در راستای توانمندسازی جمعیت سالمند کشور برنامه‌ریزی مناسب صورت بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور گفت: بر این اساس در سال ۲۰۵۰ به ازای هر سه نفر یک سالمند در کشور وجود دارد و در ۱۳ سال آینده جمعیت سالمندی ما از ۷ میلیون نفر به ۱۷ میلیون سالمند می‌رسد.

سلمان نژاد به تکریم سالمندان در خانواده‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: باوجود ۷ سالمند در کشور تنها ۱۲ هزار سالمند در خانه سالمندان زندگی می کنند و این خوب است.

وی افزود: باید به نیازهای سالمندان در بخش‌های سلامت، معیشت، توانمندسازی سالمند و محیط آن توجه ویژه شود.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندی کشور به راه‌اندازی سایت بنیاد فرزانگان تا چند ماه آینده اشاره کرد و گفت: کم کردن بار سالمندی با ایجاد زمینه اشتغال سالمندی مورد تأکید است و یکی از برنامه‌های مهم این دبیرخانه ایجاد بانک جامع سالمندی برای ارائه خدمات موردنیاز به گروه‌های مختلف است.

سلمان نژاد با اشاره به طراحی ۳۰۰ نوع شغل در جهان متناسب با وضعیت سالمندان، گفت: با توجه به روند روبه رشد جمعیت سالمندی کشور باید نسبت به طراحی شغل‌های متناسب با این قشر از جامعه برنامه‌ریزی شود.

وی بر تشکیل بانک جامع سالمندی در استان‌ها تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون بهزیستی کشور کمتر ۱۰ درصد سالمندان کشور را تحت پوشش دارد و این حوزه یک بازوی مؤثر است و ۹۰ درصد مأموریت های این حوزه به بهزیستی ارتباطی ندارد و ۱۵ درصد سالمندان تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور از نگارش سند حمایتی از سالمندان خبرداد و گفت:این سند حمایتی از سالمندان باید براساس نیاز جامعه هدف باشد و این سند چراغ راهی برای سازمان ها است.

سلمان نژاد افزود: امروزه سالمندان بازنشسته در مسیر فقر رها می شوند و از سال ۸۳ دستگاه های اجرایی وارد فعالیت در حوزه سالمندی شده اند.