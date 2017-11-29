به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، حسن کامران در نطق میان دستور خود، اظهار داشت: شهید مدرس زندگی را سه طلاقه کرد، وی زمانی که نماینده شد با گاری که داشت به تهران سفر کرد و اهل عمل بود، برخی از افراد قبول نمیکنند کت و شلواری بپوشند که تولید ایران باشد.
وی افزود: ما که دم از شهید مدرس میزنیم بایستی رفتار سیاسی و اقتصادیمان مانند او باشد. مدرس وقتی رعیتها علیه خان شکایت کردند گفت حق با کشاورزان است، اهل معامله و بده و بستان نبود و اینگونه هم نبود که سوال یا تحقیق و تفحص را پس بگیرد، یا امضا نمیکرد و یا اگر امضا میکرد پای آن میایستاد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین بیان کرد: امام هم به خاطر اینگونه رفتارها از مدرس تعریف میکرد، همین مجلس را ببینید، یک روز نمازخانه را جابجا میکنند و یا اقدامات دیگری را انجام میدهند. سفرهای خارج هم که بیرحمانه ادامه دارد. وقتی از مدرس حرف میزنیم باید رفتار و کردارمان مانند او باشد و ببینیم که چقدر به او نزدیک هستیم. ما حتی حاضر نیستیم یک سفرمان را کم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه میگویند که در کمک مردم به زلزله زدگان مدیریت واحد و توزیع نداشتهاند، عنوان کرد: از بنیاد مسکن استان اصفهان تشکر میکنم که حضور بهموقع داشتند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چرا سران سه قوه قانون برنامه ششم در زمینه ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران را اجرا نمی کنند اعلام میکنند که در برنامه ششم آورده نشده در حالی که از فروردینماه تاکنون فرصت داشتهاند،ادامه داد: در گذشته ۲۶ چشمه کشاورزی کور و ۹ مورد تخلیه شد چرا حق آبه آنها پرداخت نمیشود در حالی که به افرادی که حق آبه ندارند پرداخت شده است و چرا حق آبه پاییزه سال گذشته دیر پرداخت شد و کشاورزان نتوانستند کشت داشته باشند و در حالی که هکتاری ۱۰ تن گندم محصول میداد به یک تن رسید، امسال نیز این حق آبه پرداخت نشده.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه آقای روحانی در سفر خود به استان اصفهان اعلام کرد که آب زایندهرود جاری میشود، این حق آبهها مهریه زنان و دختران کشاورزان است زکات و خمس پرداخت میکردند در حال حاضر زکات دریافت میکنند، اضافه کرد: چرا پروژههایی که در ارتباط به اصفهان است مانند سد کوهرنگ از سال ۸۱ تا کنون مانند جسد افتاده و ۱۴ شهر ما برای تامین آب شرب با مشکل مواجه میشود.
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