حفظ فوتبال ایران در قله آسیا سخت است/ اینفانتینیو هم حامی ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج پس از انتخاب فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون فوتبال آسیا، درباره رقابت ایران با کره جنوبی و ژاپن در تصاحب این عنوان اظهار داشت: هم کره و هم ژاپن می توانستند بهترین فدراسیون قاره کهن شوند و هر دو قابلیت های بالایی دارند. با این وجود خدا را شکر می کنم که این عنوان به مردم عزیز و شریف مان پیشکش شد.

وی ادامه داد: بدون شک این جایزه به مردم خونگرم و همراهمان اختصاص دارد که ما را در این مدت یاری رساندند. آنها بدون شک لیاقت بهترین ها را دارند. بر خود وظیفه می دانم که این عنوان را به بازیکنان، مربیان، باشگاهها، هیات های فوتبال، رسانه ها و پیشکسوتان تبریک بگویم و از تلاش های آنها کمال سپاس را داشته باشم.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: حالا که در قله آسیا هستیم، باید از هم اکنون برنامه هایمان برای حفظ این جایگاه و تداوم آن باشد. بدون شک و تردید، حفظ این عنوان خیلی دشوار است. با این وجود امیدوارم فدراسیون فوتبال ایران، هر سال بهترین فدراسیون آسیا شود. نباید فراموش کنیم که رقبای ما در حال تلاش و سرمایه گذاری گسترده ای هستند و این کار را برای ادامه مسیر سخت می کند. امیدوارم با همبستگی و برنامه ریزی دقیق، ایران عزیزمان همچنان بر قله آسیا بایستد.

تاج خاطرنشان کرد: من همواره از نگاه تمام اعضای جامعه فوتبال نهایت استفاده را برده ام. بر این اساس جا دارد از کسانی که با نگاه دقیق و ژرف خود، چراغ راه فدراسیون بودند و با نقدهایشان کمک کردند تا مسیر صحیح را انتخاب کنیم کمال سپاس را داشته باشم.

وی درباره برگزاری بازی بین تیم های ایرانی و عربستانی به صورت رفت و برگشتی تصریح کرد: در جلساتی که با مدیران کنفدراسیون فوتبال آسیا و آقای اینفانتینو داشتم به صراحت درباره این موضوع صحبت کردیم. رئیس فیفا اصرار زیادی روی همین موضوع دارند و عنوان شد که نباید فوتبال را با سیاست قاطی کنیم.

تاج در ادامه تصریح کرد: همه کشورها باید رفت و برگشت در خانه های خود بازی کنند. این اتفاقی است که افتاده است. باید دید رفتار AFC در ادامه چه خواهد بود. آقای اینفانتینو خیلی صریح در جلسه ای که داشتیم اعلام کرد باید رفت و برگشت در کشورهایی که امنیت دارند بازی شود. ما نه تنها امنیت کامل را برای خودمان داریم بلکه برای تیم های دیگر آسیا نظیر عراق و افغانستان و سوریه هم این امنیت را برقرار کردیم تا بازی های ملی خود را مقابل تیم های نظیر استرالیا در ایران انجام دهند.