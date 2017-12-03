فقر فرهنگی خطرناک تر از فقر اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مومنی در نشست با کارکنان معاونت فرهنگی کمیته امداد استان قزوین گفت: دشمن نظام اسلامی امروز برای فشار به کشور از حربه اقتصاد استفاده می کنند تا مردم را نسبت به نظام بدبین کنند.

وی ادامه داد: امروز جنگ دشمن با نظام اسلامی جنگ اقتصادی است، جنگی که در ظاهر از شلیک تیر و فشنگ و حضور سربازان خبری نیست ولی هدف این جنگ نابود کردن منابع اقتصادی جامعه و خالی کردن پشتوانه مردمی نظام است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین عنوان کرد: فقر اقتصادی دردآور و خطرناک است ولی فقر فرهنگی خطرناک تر و مشکل آفرین تر از فقر اقتصادی است چراکه اندیشه و آرمان های فرد در فقر فرهنگی آسیب می بیند.

وی تصریح کرد: باید مراقب بود و نگذاشت فقر اقتصادی منجر به فقر فرهنگی شود چراکه دشمن در تلاش است با ابزار اقتصادی ایمان، اعتقاد و ارزش های مردم را مورد هدف قرار دهد و جامعه اسلامی را دچار مشکلات درونی کرده و زمینه نشلط خود را بر جامعه فراهم کند.

مومنی توضیح داد: در بخش اقتصادی برنامه کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است بدین معنا که این نهاد تلاش می کند تا کسی که دچار مشکلاتی در زندگی شده را مورد حمایت قرار دهد تا این فرد بتواند دوباره با توانایی های خویش زندگی را ادامه دهد.

وی اعلام کرد: هدف گذاری این برنامه ریزی خروج سالانه ۱۰ درصد از جامعه هدف امداد از دایره حمایتی است البته در حال حاضر به همان میزان نیز متقاضی دریافت خدمات داریم.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین اظهارداشت: ظرفیت های موجود در استان قزوین بالاست و مشارکت مردمی خوب است اما در بحث خدمت رسانی نیاز به ارتقای وضعیت موجود داریم که با حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم می توانیم در حوزه خدمت رسانی به مردم به خوبی عمل کنیم.

وی موضوع فرهنگ و اقتصاد را لازمه توجه توأمان خواند و خاطرنشان کرد: دو مقوله اقتصاد و فرهنگ با هم ارتباط دارند، بی توجهی به مسائل فرهنگی؛ فقر اقتصادی به دنبال دارد جامعه ما نسبت به دو دهه گذشته متفاوت شده است؛ دو دهه قبل جامعه تحت حمایت این نهاد را سالمندان تشکیل می دادند.

مومنی عنوان کرد: امروز فقر زنانه و با فقر افراد جوان و تحصیل کرده مواجه هستیم به طوری که ۷۰ درصد جامعه هدف ما را بانوان تشکیل می دهند از این رو باید از ظرفیت های مختلف جامعه برای خدمت به جامعه هدف استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ارتقای سطح دانش و علمی مددجویان یکی از دغدغه های جدی است که امروز با حمایت از هزار دانش آموز و ۳۳۳ دانشجوی تحت حمایت این رویکرد پیگیری می شود که امیدواریم بستر رشد علمی فرزندان مددجو نیز فراهم شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین یادآورشد: اگر تغییر نگرش و عمل داشته باشیم زندگی این خانواده ها متحول می شود و این مهم نیازمند مددکاری حرفه ای، کار فرهنگی و استفاده از ظرفیت و توانایی مددجویان است.