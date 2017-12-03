نائب رئیس مجلس درگذشت دهقان فداکار را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت ریز علی خواجوی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است :

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت مرحوم ازبرعلی حاجوی، معروف به دهقان فداکار باعث تاسف و تالم گردید.

درگذشت این قهرمان ملی را به مردم شریف ایران، بخصوص مردم غیور آذربایجان و شهرستان میانه و به‌ ویژه خانواده‌ی محترم ایشان از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه‌ی الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

مسعود پزشکیان

نایب رییس مجلس شورای اسلامی