اعتراض شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی درباره حواشی مراسم ۱۶ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج دانشجویی، در نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به رئیس جمهور آمده است: «ضمن عرض تبریک ایام هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت خاتم النبیین(ص) و آرزوی فراگیر شدن فرهنگ نبوی در سراسر کشور، پیرو حضور جنابتان در مراسم روز دانشجوی دانشگاه زاهدان، یادآوری و بررسی چند نکته ضروری به نظر می رسد.

۱- در سال آغازین دولت دوم حضرتعالی قرار داریم و در طول این مدت شاهد بوده ایم حضرتعالی هیچگاه خود را مسئول نابسامانی یا ناکارآمدی های موجود در بخش های مختلف کشور ندانسته و همواره از عدم تحقق مسائلی گلایه کرده اید که خودتان و مجموعه دولت عهده دار رفع نواقص آن مسائل بوده اند. این مورد در حوزه آموزش عالی و اداره امور دانشگاه ها نیز صادق است.

برهمگان روشن است که وزارت علوم و همه مجموعه ها و مدیریت های تابعه زیر مجوعه دولت تدبیر و امید بوده و علی الظاهر تحت سیاست ها و مشی های مشخص شده گفتمان حضرتعالی اداره می شود. با این وجود انتقاد حضرتعالی از برخوردهای امنیتی و پلیسی و نبود آزادی در دانشگاه ها صرف نظر از صحت مصادیق آن مورد قابل تاملی است.

۲- حال که سخن از فضای امنیتی در دانشگاه ها به میان آمد خوب است خاطر نشان کنیم طی ۴ سال گذشته در دولت جنابتان از دانشجویان به جرم درج علامت تعجب در مقابل اظهارات شما شکایت شده است، نشریات دانشجویی توسط فرماندار و استاندار و کذا تهدید شده و صاحب پرونده های قضایی شده اند.

از ذکر محدودیت های ایجاد شده برای تشکل های انقلابی در سطوح مختلف که بارها تذکر رهبر معظم انقلاب را در پی داشته است گذر و تاکید می کنیم ایجاد فضای پویا و فعال در حوزه های مختلف در دانشگاه ها با تبدیل نهادهای آموزش عالی کشور به باشگاه های سیاسی و محل آمد و شد احزاب و گروه ها متفاوت است و صرف فعالیت های بدون ضابطه و خارج از خطوط قرمز نظام، نمی توان دانشگاه را مفتخر به پویایی و تحرک دانشجویی دانست.

۳- اصل سفر حضرتعالی به یکی از استانها و حضور در دانشگاه های خارج از پایتخت امری مبارک و مورد تایید است اما این حضور نباید شانیت یک جلسه ملی را زیر سوال ببرد.

به اذعان خودتان روز گذشته تشکل های متعددی که نوعا از اعضای اتحادیه های رسمی و شناسنامه دار کشور هستند فرصت سخنرانی پیدا نکردند و از نحوه چینش و تعداد دانشجویان حاضر در سالن هم اخبار خوبی به گوش نمی رسد. البته این مطلب ناشی از نگاه غلط و ناصحیح برخی آقایان در وزارت علوم و دیگر نهادهای موثر است که علاقه دارند تشکل ها و کانون های دانشجویی ذیل دسته بندی های سیاسی بین احزاب و گروه های کشور قرار گرفته و نمایندگان آنها در سطح دانشگاه باشند، جای بسی تاسف است که آقایان با چنین درک سطحی و ناقصی به فضای دانشجویی نگاه می کنند و دانشجویان مستقل را وادار به نمایندگی از احزاب کرده و علاقه مند به ایجاد دو قطبی تشکل های مخالف و موافق دولت هستند.

۴- در جلسه خداوند متعال را شاهد گرفته اید که در انتخاب وزرا و مدیران خود تحت فشار نبوده اید. الحمدلله که اینگونه بوده است. اما نکته حائز اهمیت آنجاست که در ایام آغازین دولت دوازدهم برخی نزدیکان و مسئولان شما آسمان و ریسمان بافتند که آقای رئیس جمهور تحت فشار است و عدم تحقق وعده هایی مانند استفاده مناسب از بانوان، اقلیت ها، جوانان و... را معلول همین فشارها می دانستند.

حال سوال اینجاست که آیا همه آن اظهارات توجیهات ناصواب و نادرستی بود که به برای راضی نگه داشتن افکار عمومی ارائه شدند؟ آیا در موارد دیگر نیز همینطور عمل می شود؟ این فضا سازی که دولت محترم برای فشارهای وارده از این سو و آن سو توان انجام کار ندارند مطلب تازه ای نیست و بارها از سوی تحلیلگران و مدیران جنابتان طرح شده است که قطعا در درجه اول بیش از هر چیزی ضعف قدرت تصمیم گیری دولت را نشان می دهد.

شهادت شما پیرامون استقلال در تصمیم گیری را به فال نیک می گیریم و امیدواریم خداوند متعال کشور را از شر حاشیه سازان و شایعه سازان مصون بدارد.

۴- رهبر معظم انقلاب در بیانات خودشان ماموریتی را برای دانشجویان انقلابی تعریف کرده اند که همان غلبه گفتمان انقلاب اسلامی و غلبه و تبیین آنهاست. جدا از این مطلب اینکه همه ما موظف به پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و ترویج آن هستیم امری مشخص و بدیهی است و این سخن که این ارزش ها نیازی به متولی ندارند مطلب نامعقولی به نظر می رسد و مسلما هر نظر، عقیده و ارزشی نیاز دارد که از آفت انحراف و تحریف حفظ شده و به درستی تبیین شود.

فرموده اید که همه دانشجویان حامی ارزش ها هستند که قطعا همچنین است و منطقا همه دانشجویان خود را متولی احیای ارزش های انقلاب اسلامی می دانند. علی الخصوص دانشجویان بسیجی که تا تحقق همگی آرمان های امام روح الله و غلبه گفتمان انقلاب اسلامی در همه حوزه های ملی و بین المللی عرصه را خالی نخواهند نکرد.»