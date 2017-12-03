به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صلاح بازیکن مصری تیم فوتبال لیورپول در رادار رئال مادرید قرار گرفته و هکتور کوپر، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر، این موضوع را تایید کرده است.

کوپر که در حال آماده کردن تیمش برای بازی‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی گفت: من تایید این خبر را دریافت کردم که رئال مادرید مشتاق جذب محمد صلاح است. من معتقدم او در حال حاضر در حال تجربه کردن شرایطی ویژه است.

روزنامه «آس« اسپانیا اما مدعی شده با تلاش مداوم بارسلونا برای جذب فلیپه کوتینیو که از فصل گذشته تا به حال ادامه داشته است و احتمال زیاد پیوستن بازیکن برزیلی به بارسا، لیورپول که توانسته با یورگن کلوپ بعد از مدت‌ها در رقابت‌های لیگ قهرمانان حاضر شود، بعید است به راحتی بازیکنی که به تازگی به خدمت گرفته را بفروشد.

صلاح اخیرا در لیورپول ۱۲ گل زده و یکی از بهترین گلزنان لیگ برتر انگلیس تا اینجای کار است.