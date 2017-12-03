سرپرست جدید اداره امور آب و فاضلاب شهری دورود معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه در نشستی در محل فرمانداری شهرستان دورود و با حضور معاون فرماندار؛ «عباس ورمزیاری» به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضلاب شهری شهرستان دورود معرفی شد و از زحمات «حشمت نیکبخت» مدیر سابق آب و فاضلاب شهری این شهرستان قدردانی به عمل آمد.

در این نشست معاون فرماندار دورود با تقدیر از مدیر سابق و مجموعه کارکنان آب و فاضلاب شهری دورود به خاطر اقدامات و فعالیت های انجام شده در راستای حل مشکلات حوزه آب و فاضلاب در این شهرستان افزود: تعامل دستگاه های اجرایی و همدلی مسئولین برای رفع مشکلات مردم خصوصا در حوزه آب و فاضلاب ضرورت دارد.

یعقوب بختیاری افزود: با توجه به گستردگی شهرستان دورود و وجود روستاها و مناطق حاشیه ای از جمله انگشته، چغابدار و ناصرالدین که مشکل فاضلاب دارند؛ شهرستان دورود نیازمند اعتبارات ویژه ای در این بخش است که امید داریم شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این خصوص نگاه ویژه ای به شهرستان دورود داشته باشد.

بر اساس این گزارش، عباس ورمزیاری پیش از این مدیر آب و فاضلاب شهری شهرستان ازنا بوده است.