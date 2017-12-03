به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این اثر که از سوی دانشجویان رشته روابط بینالملل، گروه زبان و فرهنگ ایران، دانشگاه آزاد گرجستان به زبان گرجی ترجمه شده، دربرگیرنده هفت عنوان از کتابهای این نویسنده است که شش عنوان از آنها در طول سالهای گذشته از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
کتابهای «آتشی به لطافت بنفشهها»، «آخرین موج»، «ایستاده برخاک»، «طلوع آن ستاره»، «یک سبدخاطره» و «فصل چیدن» از جمله آثار محسن هجری است که پیش از این برخی از آنها در جشنوارههای داخلی نیز برگزیده شده بود. از این میان کتاب طلوع آن ستاره نیز چندسال پیش به زبان قزاقی ترجمه شد.
«پدر خاک» اثر دیگر این نویسنده که پیشتر از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده بود، هفتمین کتابی است که ترجمه گرجی آن در کتاب «داستانها» ارایه شده است.
محسن هجری در مراسم رونمایی از مجموعه کتابهایش با قدردانی از صداقت و دقت مترجمان آثارش در بخشی از سخنانش با برشمردن تفاوت اساسی میان علم تاریخ و رمان تاریخی گفت: در رمان یا داستان تاریخی هدف اصلی نویسنده انتقال دانستنیهای تاریخی به مخاطب نیست، بلکه او به انتقال احساس و عواطف موجود در رویدادهای تاریخی توجه میکند. چرا که نویسنده رمان تاریخی بر این گمان است که ارزشهای مشترکی در دوره های مختلف تاریخی وجود دارد که برای مخاطب جذابیت دارد.
هم چنین پروفسور نومادی بارتایا رییس کرسی ایرانشناسی دانشگاه کوتایسی و دانشگاه دولتی تفلیس نیز از ترجمه این آثار به نیکی یاد کرد و آن را شروع خوبی برای دادوستد فرهنگی میان کشورهای ایران و گرجستان دانست.
در ادامه مراسم، دانشجویان گرجی که کتابهای محسن هجری را ترجمه کرده بودند، بخشهایی از کتاب «آتشی به لطافت بنفشهها» را به زبان گرجی و فارسی برای حاضران قرائت کردند.
در این مراسم سیدجواد قوامشهیدی سفیر ایران در گرجستان، مجتبی کامرانیفرد رایزن فرهنگی ایران در گرجستان، چندتن از استادان کرسی ایرانشناسی، دانشجویان و جمعی از نویسندگان و فرهنگ دوستان گرجستان حضور داشتند.
در پایان این مراسم به رسم یادبود محسن هجری تعدادی از نسخههای این کتاب را به درخواست حاضران امضاء و به آنان هدیه کرد.
همچنین چندین نسخه از کتاب «داستانها» به کتابخانه ملی و کتابخانههای معتبر، دانشگاهها، ایرانشناسان و شخصیتهای علمی و فرهنگی در گرجستان و جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.
با تشکر
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