جذب منابع ملی در دستور کار قرار گیرد/استفاده از توان نیروهای خلاق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل و پرسنل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان ضمن تبریک هفته وحدت و آرزوی موفقیت برای عباس شرفی مدیرکل جدید راهداری لرستان گفت: خدمت در استان لرستان به واسطه وجود مردمی یکدست محب اهل بیت(ع) و ولایت مدار، برای هر مسئولی یک افتخار محسوب می شود.

وی با قدردانی از تلاش های علی زندی فر مدیرکل پیشین راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان گفت: علیرغم اینکه زمان مدیریت مهندس زندی فر توام با ادغام راهداری و حمل و نقل جاده ای بود اما وی اقدامات قابل توجهی انجام داد.

نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به محرومیت استان های زاگرس نشین در همه ابعاد و حوزه ها افزود: متاسفانه به علت عدم توسعه ناوگان هوایی و ریلی در استان لرستان، حمل و نقل منحصر به راه زمینی است که در این زمینه نیز علیرغم تلاش هایی که در سال های اخیر انجام شده، کمبودهای زیادی وجود دارد.

وی بیان اینکه ناوگان استان از نظر کالا و مسافر هنوز با استانداردها فاصله دارد، گفت: در حال حاضر به علت مشکلات اقتصادی، ناوگان کالا از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به طوری که رانندگان این بخش مجبور به تامین بار از استان های دیگر هستند و رغبتی به ماندن در استان ندارند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت ها در هر دو بخش راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: از مشکلات اساسی در بخش حمل و نقل استان نبود راه مناسب است؛ به طوری که در حال حاضر کمتر از یک سوم راه های اصلی استان چهارخطه هستند؛ این در حالی است که استان های همسایه وضعیت بهتری دارند.

وی دو خطه بودن و ایمنی پایین جاده ها را عامل اصلی بروز سوانح جاده ای دانست و گفت: تا زمانی که راه ها به صورت استاندارد طراحی نشود، نصب علائم هشدار دهنده تنها نسخه موقتی برای کاهش سوانح محسوب می شود؛ بنابراین باید در زمینه راه فکر اساسی شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه مدیریت در بخش راه و راهداری باید توام با ریسک پذیری، همت بلند، جرأت و جسارت باشد، تصریح کرد: انتظار از مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای تمرکز بر تامین زیرساخت ها و جذب منابع و اعتبارات ملی، توجه به نیروی انسانی توانمند در زیر مجموعه و استفاده از توان نیروهای خلاق است.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی توانمند بازوی قوی مدیریت است که باید به آن‌ بها داده شود.

آیت‌الله میرعمادی با بیان این که اعتبارات در کشور به صورت عادلانه تقسیم نشده و نیازمند چانه زنی است، گفت: از مهندس شرفی و مجموعه وی انتظار داریم با ارائه طرح های اساسی و ایجاد حساسیت در سطح ملی، سهم شایسته ای را از منابع ملی برای استان جذب کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با مدیریت توانمند عباس شرفی شاهد رشد و بالندگی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان لرستان باشیم.