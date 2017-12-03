راه حل ستاره سابق مراکش برای بازی با تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد التیمومی» در گفتگویی تلویزیونی درباره همگروهی مراکش با پرتغال، اسپانیا و ایران در جام جهانی روسیه گفت: درست است که ما تیم پرتغال و اسپانیا را به خاطر قدرت و تجربه بازیکنانش می شناسیم ولی نباید تیم ایران را نادیده بگیریم چرا که آنها این توانایی را دارند که برای تیم های این گروه دردسرساز شوند.

وی افزود: باید در بازی اول مقابل ایران به پیروزی برسیم چرا که این مسابقه می تواند صعود به مرحله بعدی را ساده تر کند. برای این مسابقه نیاز به آماده سای خاصی داریم بخصوص اینکه کلاس فوتبال ایران با فوتبال آفریقا متفاوت است.

بازیکن سابق تیم مراکش تاکید کرد: امیدوارم تیم مراکش بازی های تدارکاتی خوبی با تیم هایی که شبیه به ایران بازی می کنند، داشته باشد. تیم هایی مثل ترکیه می توانند گزینه های خوبی باشند.