اتمام فاز نخست پروژه احداث تونل آرش- اسفندیار تا پایان آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی پورهاشمی مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق گفت: پیشرفت عملیات بتن ریزی نهایی پروژه احداث تونل ارتباطی خیابان آرش به بلوار اسفندیار و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از مرز ۹۷ درصد فراتر رفته است و پیش بینی می شود تلاش برای اتمام بخش باقی مانده این عملیات در بخش زیر خیابان ولیعصر(عج) تا نیمه دی ماه سال جاری به سرانجام برسد.

وی با بیان آنکه سیستم تهویه تونل آرش- اسفندیار نیازمند نصب و راه اندازی ۱۴ دستگاه جت فن است، از آغاز تمهیدات لازم برای تامین تجهیزات تاسیساتی پروژه خبر داد و گفت: چراغ های موردنیاز برای تامین روشنایی فاز نخست تونل وارد کارگاه پروژه شده است و به این ترتیب انتظار می رود طبقه دوم تونل که وظیفه برقراری ارتباط ۲ بخش غربی و شرقی خیابان آرش در مسیر غرب به شرق را بر عهده دارد، تا پایان آذرماه سال جاری قابل بهره برداری شود.

با بهره برداری از هفتمین طرح تونلی شهر تهران، دسترسی های شرقی- غربی در یکی از پرتراکم ترین مناطق پهنه شمالی پایتخت (منطقه ۳) تسهیل خواهد شد. گشایش این تونل، تبعات ترافیکی ناشی از قطع ارتباط معابر شرقی- غربی منطقه توسط بزرگراه شهید مدرس و خیابان حضرت ولیعصر (عج) را به حداقل خواهد رساند. تونل آرش- اسفندیار در مقایسه با سایر پروژه های تونلی شهر تهران، از ویژگی های خاص و منحصر به فردی در ساخت و تغییر مقاطع تونل برخوردار است.