  1. فرهنگ و ادب
  2. صنایع فرهنگی
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۱

همایش بین‌المللی «صلوات» برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی «صلوات» برگزار می‌شود

معاون صنایع‌ دستی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان تهران گفت: پنجمین همایش بین‌المللی «صلوات» به‌منظور احیای نام و یاد و سیره پیامبر اسلام (ص) برگزار می شود.

 به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان تهران، محمد انشایی با اعلام این خبرگفت: در این همایش ۱۰۰ نفر از هنرمندان صنایع‌دستی استان تهران مرتبط با همایش حضرت محمد(ص) در رشته‌های قلم‌زنی، معرق، منبت، تابلو فرش، میناکاری، طراحی، زیورآلات، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی شرکت می‌کنند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان تهران گفت: برای اولین بار این همایش با بنیاد بین‌المللی صلوات همکاری می‌کند. همایش بین‌المللی صلوات با حضور مدیران این اداره‌کل، سفرای کشورهای اسلامی، مسئولان کشوری و لشکری ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۷ فردا سه‌شنبه ۱۴ آذر در فرهنگ‌سرای بهمن، سالن شهید آوینی افتتاح می‌شود.

کد مطلب 4162951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها