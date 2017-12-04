بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران، محمد انشایی با اعلام این خبرگفت: در این همایش ۱۰۰ نفر از هنرمندان صنایعدستی استان تهران مرتبط با همایش حضرت محمد(ص) در رشتههای قلمزنی، معرق، منبت، تابلو فرش، میناکاری، طراحی، زیورآلات، سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی شرکت میکنند.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران گفت: برای اولین بار این همایش با بنیاد بینالمللی صلوات همکاری میکند. همایش بینالمللی صلوات با حضور مدیران این ادارهکل، سفرای کشورهای اسلامی، مسئولان کشوری و لشکری ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۷ فردا سهشنبه ۱۴ آذر در فرهنگسرای بهمن، سالن شهید آوینی افتتاح میشود.
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