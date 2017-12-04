شانزدهمین شماره «داروگ» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه محیطزیستی «داروگ» با تیتر «کودکان کرمانشاه! قلب ملتی میتپد برای شما» و با تصویر کودکی در میان چادرهای زلزلهزدگان غرب کشور، امروز روی دکه مطبوعات رفته است.
در شانزدهمین شماره مجله داروگ، همچنین گزارشی درباره دریاچه ارومیه آمده است؛ از دید بچههایی که دغدغه محیطزیست کشورشان را دارند. در این مطلب آماده است: «به کویر غیرانتفاعی ذخیره زیستکره، خوش آمدید.» در این صفحه، تصویری از لاکپشت آغشته به نمک هم درج شده است. در مطلب «اگر بخواهیم، راهی هست» هم توضیح داده شده که چگونه میتوان دریاچه ارومیه را احیا کرد.
«فیلبند به دیوا؛ ۳۰ کیلومتر گام زدن در جنگلهای هیرکانی»، «پرندگان چگونه زندگانی خود را میگذرانند؟» و «زمینگردشگری؛ تجربه لذت، هیجان و آگاهی» از دیگر مطالب این شماره داروگ هستند.
در جدیدترین شماره این مجله همچنین میتوانید مطالبی را در مورد «بازی بچهها پس از زلزله»، «حفاظت کوهستان، پاسداری از آب و نان» و «بوزینهها و روشن کردن آتش با کرم شبتاب» بخوانید. «یلدا؛ تولد خورشید»، «جشن هفتهزارساله؛ انار، هندوانه، حافظ و شاهنامه» و «پذیرایی شب یلدا» از دیگر مطالب این شماره هستند.
شانزدهمین شماره ماهنامه «داروگ» در ۶۸ صفحه و به بهای ۵۰۰۰ تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.
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