مونتاژ «مصادره» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مونتاژ «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی بر عهده سجاد پهلوان‌زاده بود که در این پروژه، جانشینی تهیه‌کننده را نیز برعهده دارد.

این فیلم یک کمدی قصه‌گو است که به گفته‌ پهلوان‌زاده، با فضای گرم و کمدی مبتنی بر فیلمنامه خود، هم می‌تواند در جشنواره فیلم فجر قابل توجه باشد و هم فروش خوبی در اکران داشته باشد.

«مصادره» قصد دارد به عنوان یک فیلم کمدی، جزو متقاضیان رقابت با آثار اجتماعی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر باشد.

رضا عطاران، هومن سیدی، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی، سیامک صفری و مهران احمدی به همراه بازیگر کودک امیر صدرا حقانی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.