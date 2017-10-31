تدوین «مصادره» آغاز شد/ تلاش برای حضور در جشنواره ملی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن سیدی اواخر هفته گذشته با حضور در لوکیشن لاس وگاس در نقش «زکی» همراه با رضا عطاران جلوی دوربین «مصادره» ساخته مهران احمدی رفته است.

سیدی و عطاران که از پنج بازیگر اصلی مرد در «مصادره» هستند برای اولین بار است که در کنار یکدیگر به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین در روزهای گذشته تدوین فیلم توسط سجاد پهلوان‌زاده آغاز شده است تا «مصادره» به عنوان یک فیلم کمدی به دبیرخانه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ارایه شود.

«مصادره» اولین تجربه تدوین یک فیلم سینمایی کمدی برای سجاد پهلوان‌زاده است که به صورت همزمان، جانشین تهیه‌کننده‌ فیلم نیز است.

فیلم سینمایی «مصادره» به کارگردانی مهران احمدی ‌و با فیلمنامه علی فرقانی ساخته می‌شود.

رضا عطاران، هومن سیدی، بابک حمیدیان، میرطاهر مظلومی، هادی کاظمی، مزدک میرعابدینی، سیامک صفری، میلنا واردانیان، لوسینه گیراگوسیان، آلیسا میلکستیان و مهران احمدی به همراه بازیگران کودک امیرصدرا حقانی و هارمیک سوقومونیان در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: «ایران خیلی بزرگه ولی ما هم خیلی بدشانسیم...»