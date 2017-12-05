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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۰

نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه:

انسجام نیروی زمینی سپاه برای هر بیننده ای قابل رویت است

انسجام نیروی زمینی سپاه برای هر بیننده ای قابل رویت است

نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه گفت: انسجام، همکاری و هماهنگی نیروی زمینی سپاه برای هر بیینده ای قابل رویت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد هادی رضایی نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه پاسداران اظهار کرد: امروز در نیروی زمینی سپاه انسجام، هماهنگی، مقبولیت متقابل و فعالیت جهادی و فشرده برای هر بیننده ای قابل رویت است.  

وی افزود: سردار پاکپور در تقویت نیروی زمینی سپاه نقش موثری را ایفا کرد و مجموعه ای از انسان های توانمند در نیروی زمینی سپاه جمع شده اند.  

رضایی تصریح کرد: فرماندهان نیروی زمینی سپاه از جمله سردار عراقی، نقش مهمی در کارهای جهادی نیروی زمینی سپاه داشتند و به واقع، نیروی زمینی در این زمینه در نقطه اوج قرار دارد.  

نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه تاکید کرد: نیروی زمینی سپاه در میادین خوش درخشیده و به این نیرو امیدهای بسیاری وجود دارد.  

کد مطلب 4163481

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