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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

نماینده مردم اهواز در مجلس:

فقط ۲۰ درصد تالاب شادگان آب دارد

فقط ۲۰ درصد تالاب شادگان آب دارد

اهواز ـ نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در بازدیدی که از تالاب شادگان داشتیم، این تالاب فقط ۲۰ درصد آب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون یوسفی شامگاه دوشنبه در پایان بازدید یک روزه مجمع نمایندگان خوزستان از شادگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه بازدید از شادگان در واقع به نوعی با مشارکت همه نمایندگان در راستای حل مشکلات کل استان است که شروع آن را با شادگان داشتیم.

وی افزود: طبق این برنامه مقرر شده تا نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی به صورت دوره ای از همه شهرستان ها بازدید داشته باشند و مشکلات در آنجا جمع آوری و بعد نسبت به پیگیری حل مشکلات اقدام شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بازدیدها می تواند به هم افزایی و انسجام بیشتر در مجمع نمایندگان، شناسایی بیشتر مشکلات عمده استان و حل بهتر و بیشتر مشکلات منجر شود.

یوسفی بیان کرد: اصلی ترین مشکل خوزستان بیکاری و بعد هم محیط زیست است؛ در تالاب شادگان حضور داشتیم که از ۳۴۰ هزار هکتار فقط ۲۰ درصد آبگیری داشته و این نوع آبگیری که زهاب است یا آب رودخانه باید بررسی شود.

وی با تأکید بر اینکه این مشکلات باید پیگیری و برای حل آنها راهبرد داشته باشیم، ادامه داد: بخشی نگری و اینکه هر نماینده فقط به شهرستان خودش نگاه کند شاید منجر به حل مشکلات مردم نشود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با این اقدامات و بازدیدها اهم مشکلات خوزستان در بخش های مختلف پیگیری شود.

کد مطلب 4163588

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