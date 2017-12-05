فقط ۲۰ درصد تالاب شادگان آب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون یوسفی شامگاه دوشنبه در پایان بازدید یک روزه مجمع نمایندگان خوزستان از شادگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه بازدید از شادگان در واقع به نوعی با مشارکت همه نمایندگان در راستای حل مشکلات کل استان است که شروع آن را با شادگان داشتیم.

وی افزود: طبق این برنامه مقرر شده تا نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی به صورت دوره ای از همه شهرستان ها بازدید داشته باشند و مشکلات در آنجا جمع آوری و بعد نسبت به پیگیری حل مشکلات اقدام شود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این بازدیدها می تواند به هم افزایی و انسجام بیشتر در مجمع نمایندگان، شناسایی بیشتر مشکلات عمده استان و حل بهتر و بیشتر مشکلات منجر شود.

یوسفی بیان کرد: اصلی ترین مشکل خوزستان بیکاری و بعد هم محیط زیست است؛ در تالاب شادگان حضور داشتیم که از ۳۴۰ هزار هکتار فقط ۲۰ درصد آبگیری داشته و این نوع آبگیری که زهاب است یا آب رودخانه باید بررسی شود.

وی با تأکید بر اینکه این مشکلات باید پیگیری و برای حل آنها راهبرد داشته باشیم، ادامه داد: بخشی نگری و اینکه هر نماینده فقط به شهرستان خودش نگاه کند شاید منجر به حل مشکلات مردم نشود.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با این اقدامات و بازدیدها اهم مشکلات خوزستان در بخش های مختلف پیگیری شود.