کودتا علیه انصارالله یمن در نطفه خفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سخنانی در مراسم افتتاح ۴۱۵۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه سردار پاکپور در مجموعه نیروی زمینی علاوه بر تلاش در جهت تامین امنیت، در حوزه محرومیت زدایی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، اظهار داشت: امیدواریم این بیش از ۴ هزار پروژه اقدام مناسبی در جهت تامین امنیت پایدار و معیشت مردم محروم مرزنشین کشور باشد چراکه متاسفانه امکانات و خدمات هرچه از مرکز کشور دور می‌شویم کمتر می‌شود.

سردار جعفری گفت: امروز شاهد یک امنیت بی‌نظیر در کشور هستیم و این علاوه بر برنامه‌ریزی های پیوسته دشمنان منطقه و فرامنطقه ای برای ایجاد ناامنی در کشورمان است.

وی ادامه داد: امروز متاسفانه سعودی های خائن خودشان را درگیر با دیگر کشورهای مسلمان منطقه کرده و بدنبال ناامنی در این کشورها هستند و با دستور و پشتیبانی امریکایی ها تفرقه را در بین مسلمانان دنبال می‌کنند و با اسراییلی ها همراه شده اند.

فرمانده سپاه افزود: جرم ملت‌های منطقه از جمله سوریه، عراق، یمن و بحرین این است که با درس گرفتن از انقلاب اسلامی نمی‌خواهند زیر بار ظلم و زور بروند و به همین دلیل آل سعود خائن به نمایندگی از امریکا و اسرائیل نقش موثری در ایجاد ناامنی دارد.

جعفری گفت: شاهد بودیم که در یمن قصد داشتند چه کودتایی علیه مجاهدین و انصارالله انجام دهند که این توطئه در نطفه خفه شد.

وی با بیان اینکه امروز شاهد موفقیت‌های بزرگی در سوریه و عراق هستیم، تصریح کرد: امنیت مهمترین شرط پیشرفت و توسعه مادی و معنوی یک جامعه است و دشمنان و امریکایی ها نیز سرمایه گذاری زیادی برای ایجاد ناامنی در نقاط مختلف جهان که با آنها هماهنگ نیستند می‌کنند.

فرمانده سپاه گفت: این برنامه ها متفاوت است و در جایی با ترور و هرج و مرج ایجاد ناامنی می‌کنند و در ایران مقتدر با توطئه هایی در جهت فشار به اقتصاد و معیشت مردم بدنبال ایجاد ناامنی هستند.

جعفری ادامه داد: در ایران سال‌هاست که رویکرد دشمنان، فشار بر اقتصاد معیشت مردم است هرچند اقدامات ضدامنیتی را هم رها نکرده اند اما از آن نتیجه ای نمی‌بینند.

وی با بیان اینکه سپاه بدون همکاری اقوام و مردم نمی‌تواند امنیت را تامین کند، گفت: موضوع امنیت در مرزهای کشور با اقتصاد گره خورده و به همین دلیل نیروی زمینی سپاه در جهت محرومیت زدایی اقدام می‌کند.

فرمانده سپاه خاطرنشان کرد: محرومیت زدایی کار بسیار بزرگی است و حتما باید دولت نیز در این حوزه اقدام کند.

جعفری کارهای نیروی زمینی سپاه در جهت محرومیت زدایی را تنها یک نمونه عنوان کرد و گفت: هدف از اقدام سپاه برای رفع محرومیت، منافع اقتصادی نیست زیرا هیچ سودی از آن نمی‌برد و همه آن هزینه است.

وی تصریح کرد: سپاه سه، چهار برابر بودجه ای که از دولت برای این کار می‌گیرد را از منابع و تجهیزات و نیروی انسانی خود در این پروژه ها هزینه می‌کند.

فرمانده سپاه گفت: نمی‌توانیم ادعا کنیم که سپاه به تنهایی می‌تواند فقر را از بین ببرد بلکه دولت و دیگر سازمان‌ها هم باید پای کار بیایند.

جعفری اظهار داشت: با توجه به تغییر وزرا و استانداران و هماهنگی که امروز بین استانداران ایجاد شده امیدواریم شاهد افزایش پروژه های محرومیت زدایی باشیم.