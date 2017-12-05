به گزارش خبرنگار مهر، ‌ آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی صبح سه‌شنبه در درس خارج خود در مسجد اعظم قم با بیان اینکه وهابیت معتقد به بدعت بودن جشن برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) هستند، گفت: جشن گرفتن در میلاد پیامبر(ص) عملی کاملاً اسلامی است.

وی ادامه داد: مخالفان جشن میلاد به عمل صحابه استناد می‌کنند و می‌گویند اگر این کار جایز بود آنان انجام داده بودند در صورتی که ما همه اعمال صحابه را حجت نمی‌دانیم.

این استاد سطوح عالی حوزه اظهار داشت: اگر عمل صحابه مستند به عمل پیامبر(ص) باشد برای ما حجت است وگرنه ترک فعلی از آنان، حجت نیست ضمن اینکه ما قائل به شریعت صحابه مجزا از شریعت پیامبر نیستیم.

وی اضافه کرد: جشن گرفتن مورد تأیید قرآن هم هست زیرا قرآن حب پیامبر(ص) و رفیع کردن نام و ذکر او را عملی مورد پسند خدا می‌داند و جشن هم بالابردن نام و یاد پیامبر(ص) و ذکر فضائل ایشان است.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه حب النبی از همه حب‌ها برتر است، اظهار داشت: اگرچه تبعیت از دستورات پیامبر حب نبی است ولی گرفتن مجلس جشن و قرائت قرآن و خواندن شعر برای پیامبر اکرم(ص) هم از مصداق‌های بارز ابراز دوستی و حب ما نسبت به ایشان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق فرمایش امام علی(ع) واجبات و فرائض در مرتبه بالاتری نسبت به مستحبات هستند، گفت: در شرایطی که آمار اعتیاد و طلاق در میان زنان بالا رفته است مطرح کردن ورود آنان به ورزشگاه‌ها چه جایگاهی دارد؟

این مفسر قرآن کریم اضافه کرد: امروز دختران دم بخت در سن بالا در خانه مانده‌اند و شرایط ازدواج ندارند و در چنین وضعی، طرح حضور آنان در ورزشگاه نه تنها جزء فرائض نیست بلکه جزء مستحبات هم نیست.

وی با بیان اینکه ورود زنان به ورزشگاه‌ها با عفت آنان سازگار نیست، اظهار کرد: به جای اینکه برای این کارها طرح بدهند باید فکری برای ازدواج آنان بکنیم و طرحی برای کاهش طلاق و اعتیاد داشته باشند.

آیت الله سبحانی با شعاری خواندن این طرح‌ها، اظهار داشت: اگر دنبال رضایت خدا هستیم باید دنبال رفع مشکلات زنان برویم و اگر شعار می‌خواهیم موضوع دیگری است.