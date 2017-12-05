به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان در گفتگو با رادیو تهران درباره دلیل انتخاب تیم شهرداری ماهشهر گفت: این تیم پتانسیل بهتر شدن را دارد. اگر شرایط پیشرفت در باشگاه شهرداری ماهشهر را حس نمی کردم، هرگز حاضر نمی شدم به این تیم بروم. مسئولان شهر و همچنین مدیران باشگاه توجه ویژه ای به این تیم دارند این موضوع باعث می شود بتوانم تمرکز لازم را برای رسیدن به موفقیت تیم داشته باشم.

سرمربی سابق سپاهان و پرسپولیس درباره اینکه چرا انتخابهایش هرسال بدتر می شود، اظهار داشت: من شهرداری ماهشهر را به این دلیل انتخاب کردم تا جلوی پسرفت های خودم را در عرصه مربیگری بگیرم. دو انتخاب قبلی منخوب نبود. حالا به شهرداری ماهشهر رفته ام تا به سطح اول فوتبال ایران برگردم.

وی که دوره های مربیگیری خود را در اروپا گذرانده است راجع به باشگاه داری تیم های ایرانی و نحوه برخورد آنها با مربیان بیان داشت: باشگاه و مربی باید تعامل لازم را با همدیگر داشته باشند. این ارتباط دو سویه همیشه باید برقرارباشد در غیر این صورت کار تیمی و موفقیت در چنین پروژه ای به مشکل می خورد. انتقاد از خودم را کاملا می پذیرم. فکر نمی کنم کسی جز خودم در دو انتخاب قبلی که داشتم مقصر بود. نه باشگاهی را می توانم متهم کنم نه فرد خاصی را. باید در انتخاب تیم ها هوشمندانه عمل می کردم.

سرمربی شهرداری ماهشهر درباره اینکه گفته می شود آدم خودخواه و خودرایی است، تصریح کرد: بخشی از این خودخواهی طبیعی است، چراکه خودمان باید مسیر موفقیت یک تیم را از لحاظ فنی ترسیم کنیم. بنابراین هدفها را خودمان مشخص می کنیم و طبق همان فرمول از پیش تعیین شده حرکت می کنیم.

مرزبان درباره درگیری با مسئولان باشگاه سیاه جامگان مشهد که باعث جدایی اش از این تیم لیگ برتری شد، گفت: تنها مسئله ای که باعث این جدایی شد همین قضیه بود. در مدتی که مشهد بودم، تغییرات بزرگی ایجاد کردم و توانستیم فوتبال خوبی را اجرا کنیم. قصد داشتم تیمی که سه سال است همواره در انتهای جدول قرار دارد را به ثبات برسانم اما این اتفاق رخ نداد. درست یکساعت پس از جدایی از سیاه جامگان یکی از دوستان قدیمی ام تماس گرفت تا به ماهشهر بروم و من هم به او گفتم حاضرم.

سرمربی سابق سیاه جامگان مشهد ضمن تایید درگیری فیزیکی خود با یکی از مدیران باشگاه سیاه جامگان تصریح کرد: این اتفاق رخ داد و من دیگر حاضر به همکاری نبودم.