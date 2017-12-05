به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که توسط اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد، در آبان‌ماه امسال در گروه سبک و در بخش وانت، وانت تندر شرکت ایران خودرو با دریافت سه ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در سطح قیمتی پایین تر ۵۰۰ میلیون ریال به خود اختصاص داد و وانت‌ مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین بهمن موتور و وانت سایپا ۱۵۱ شرکت سایپا بن‌ رو با کسب دو ستاره کیفی در رده بعدی جای گرفتند.

در این کلاس قیمتی وانت‌های‌ مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین بهمن موتور، آریسان ایران خودرو دیزل و وانت‌های نیسان دوگانه سوز و تک سوز زامیاد هر کدام یک ستاره کیفی را از آن خود کردند.

وانت پیکاپ فوتون ایران خودرو دیزل نیز در کلاس قیمتی بالاتر از ۵۰۰ میلیون ریال تنها خودرویی بود که توانست دو ستاره کیفی را از آن خود کند.

۹ خودروی سواری با ۴ ستاره کیفی

همچنین در بخش سواری خودروهای نیومزدا ۳ شرکت بهمن موتور و گرند ویتارای شرکت ایران خودرو خراسان در سطح قیمتی بالاتر از یک هزار میلیون ریال با کسب چهار ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروها را به دست آوردند. این دو خودرو در ارزشیابی مهرماه امسال نیز چهار ستاره را کسب کرده بودند.

در سطح قیمتی ۷۵۰ میلیون تا یک هزار میلیون ریال نیز خودروهای هیوندا ۲۰i کرمان موتور و کیاسراتوی شرکت سایپا موفق به دریافت چهار ستاره کیفی شدند.

تیگو ۵ مدیران خودرو، هایما S۷ اتوماتیک ایران خودرو خراسان و JAC-S۵ کرمان موتور نیز در این کلاس قیمتی با کسب سه ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار گرفتند. همگی خودروهای این کلاس قیمتی در ارزشیابی شهریورماه به همین اندازه ستاره کیفی به دست آورده بودند.

از سوی دیگر در کلاس قیمتی ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیون ریال خودروی هیوندا ۱۰i ساخت شرکت کرمان موتور چهار ستاره کیفی به دست آورد و چانگان CS۳۵ سایپا- سیتروئن ، آریزو ۵ مدیران خودرو، JAC-J۵ کرمان موتور، برلیانس H۳۳۰ پارس خودرو و آریواتوماتیک بن رو توانستند سه ستاره کیفی به دست آوردند. در این کلاس قیمتی لیفان X۶۰ کرمان موتور نیز یک ستاره به دست آورد.

همچنین در سطح قیمتی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی خودروهای رنو ساندرو و پارس تندر پارس خودرو و خودروهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ایران خودرو با دریافت چهار ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولید ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.

خودروهای تندر ۹۰،رانا، دنا پلاس، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶SD همگی از ایران خودرو به همراه تندر ۹۰ پارس خودرو و آریو دنده ای بن رو در این کلاس قیمتی سه ستاره کیفی به دست آوردند.

همچنین خودرو NEW MVM۳۱۵ مدیران خودرو، سورن و سمند تبریز شرکت ایران خودرو، پژو پارس ایران خودروی فارس و پژو پارس ایران خودرو مازندران دو ستاره در این کلاس قیمتی در آبان ماه به دست آوردند.

خودروهای دنا، دانگ فنگ H۳۰ و پژوپارس همگی از محصولات ایران خودرو نیز توانستند در این ماه در کلاس قیمتی ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریالی دو ستاره ای شوند.

چهار خودروی پژو ۴۰۵ خراسان از محصولات ایران خودرو خراسان، تیبا ۲ شرکت سایپا و ساینا و تیبای سایپا- سیتروئن نیز همگی در این کلاس قیمتی در این ماه موفق به کسب یک ستاره کیفی شدند.

در کلاس قیمتی پایین تر از ۲۵۰ میلیون ریال نیز دو خودروی سایپا X۱۳۱ و سایپا X۱۳۲ شرکت سایپا و همچنین سایپا X۱۳۱ پارس خودرو هر کدام تنها یک ستاره به دست آوردند. این خودروها در ارزشیابی مهر ماه نیز یک ستاره ای بودند.

۴ خودروی سنگین ۴ ستاره ای در آبان‌ماه

اما در گروه سنگین و در بخش کشنده‌ها خودرو کشنده اسکانیا R۴۵۰ ماموت دیزل، کشنده‌های ولوو FM۴۶۰ و FH۵۰۰ از سایپا دیزل همگی چهار ستاره کیفی را از آن خود کردند.

در بخش مسافری تنها خودروی تولیدی اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال ساخت شرکت عقاب افشان بود که دو ستاره کیفی توانست به دست آورد.

گفتنی است که کامیونت ایسوزو NPR۷۵K بهمن دیزل در بخش کامیونت سه ستاره کیفی به دست آورد و کامیونت الوند سایپا دیزل یک ستاره ای شد.

در بخش کامیون نیز کامیون ایسوزو FVR بهمن دیزل چهار ستاره ای شد و کامیون ایسوز NPR۷۵M از دیگر محصولات بهمن دیزل سه ستاره به دست آورد.