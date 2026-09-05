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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

اقبال: ۱۳ هزار سند مالکیت روستایی در یزد صادر شد

اقبال: ۱۳ هزار سند مالکیت روستایی در یزد صادر شد

یزد - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور ۱۳ هزار و ۶۱۴ برگ سند مالکیت روستایی از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، مهدی اقبال با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مستندسازی و حدنگاری کاداستر اظهار کرد: تثبیت مالکیت، ساماندهی بافت‌های روستایی و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی هوشمند از مهم‌ترین اقدامات این حوزه بوده است.

وی افزود: صدور اسناد مالکیت، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی برای مردم و کاهش اختلافات ملکی، زمینه استفاده از تسهیلات بانکی و مشارکت در طرح‌های تولیدی و گردشگری روستایی را فراهم می‌کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از صدور یک هزار و ۱۳۰ سند مالکیت شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت خبر داد.

اقبال تصریح کرد: در پنج ماهه نخست امسال نیز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند مالکیت روستایی صادر و به مالکان تحویل شده است.

کد مطلب 6937750

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