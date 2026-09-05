افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده در زنجان از دوشنبه

محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان زنجان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی، آسمان استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر نیز وزش باد در مناطق مختلف استان شکل خواهد گرفت.
وی افزود: شرایط جوی در روز یکشنبه نیز کموبیش مشابه امروز خواهد بود و آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و وزش باد در ساعات بعدازظهر پدیده غالب جوی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از روز دوشنبه تغییراتی در الگوی جوی استان ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه با عبور امواج ضعیف از منطقه، میزان پوشش ابر در استان افزایش مییابد و سرعت وزش باد نیز بیشتر خواهد شد.
رحماننیا ادامه داد: این ناپایداریهای جوی در برخی مناطق استان میتواند با رگبار پراکنده باران و رعدوبرق همراه شود، بنابراین احتمال وقوع بارشهای خفیف و محلی در این بازه زمانی وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه بارشهای پیشبینیشده ماهیتی پراکنده و محلی دارند، گفت: شدت و میزان بارشها در نقاط مختلف استان یکسان نخواهد بود و عمده فعالیت این امواج در ساعات بعدازظهر و در مناطق مستعد و مرتفع استان انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و افزود: دمای هوا طی امروز و فردا تغییر قابل ملاحظهای نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
رحماننیا خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه با تغییر شرایط جوی و ورود هوای خنکتر، روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد و زنجانیها طی روزهای آینده هوای خنکتری را تجربه خواهند کرد.
وی با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه، به شهروندان توصیه کرد در زمان فعالیت باد، بهویژه در مناطق باز و مستعد، نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان یادآور شد: بررسی و پایش مستمر نقشههای هواشناسی برای روزهای آینده ادامه دارد و در صورت تقویت ناپایداریها یا تغییر در میزان و شدت بارشها، اطلاعرسانی و هشدارهای لازم از سوی هواشناسی استان انجام خواهد شد.
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