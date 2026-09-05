کلید نهایی پنج آزمون گروه علوم پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور»، «ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور» به همراه آزمون ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان خارج از کشور شاغال به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی متقاضی انتقال به داخل پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این آزمون ها تعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کرده بودند که در نهایت یک هزار و ۸۵۶ نفر در آزمون شرکت کردند. این آزمون در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد.

پیش از این کلید اولیه این آزمون ها به همراه فرم اعتراض به سؤالات آزمون یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir قرار گرفت و شرکت کنندگان می توانستند اعتراضات خود را نسبت به سوالات و کلید، فقط به صورت اینترنتی به آدرس اعلام شده ارسال کنند.

مرکز سنجش آموزش پزشکی براساس اعلام دبیرخانه های ذیربط، اصلاحات زیر در کلید اولیه آزمون ها را انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد.

کلید نهایی آزمون های ملی دانش آموختگان دندانپزشکی، ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی، ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی و ارزیابی صلاحیت علمی دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و کارشناسی فیزیوتراپی خارج کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل