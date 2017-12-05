منطقه بندی تهران مصوبه شورا ندارد

احمد مسجدجامعی پس از ارائه گزارش مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری تهران در صحن علنی شورا اظهار داشت: باید بازنگری در خصوص مناطق شهر تهران صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با بازنگری که در مناطق صورت می‌گیرد می‌توانیم تنها ۷ منطقه در شهر داشته باشیم و نیاز به هزینه‌های زیادی که در این خصوص می‌شود، وجود ندارد.

مسجدجامعی با اشاره به اینکه مناطق شهر تهران با یکدیگر تناسب ندارند، ‌گفت: تناسب جمعیتی و جغرافیایی منطقه ۹ با منطقه ۴ متفاوت است و باید در تقسیم‌بندی مناطق این تناسب‌ها دیده شود.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: نظام منطقه‌بندی باید در تهران بار دیگر تعریف شود و در این خصوص نیز اقداماتی در گذشته صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه مناطق ۲۲‌گانه در شهر تهران مبنایی نداشتند و این مناطق مصوبه شورا را نیز ندارند.