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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

مسجد جامعی:

منطقه بندی تهران مصوبه شورا ندارد

منطقه بندی تهران مصوبه شورا ندارد

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش، گفت: مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران با یکدیگر تناسبی ندارند و باید نظام منطقه‌بندی در تهران را بازتعریف کنیم.

احمد مسجدجامعی پس از ارائه گزارش مهدی حجت معاون شهرسازی شهرداری تهران در صحن علنی شورا اظهار داشت: باید بازنگری در خصوص مناطق شهر تهران صورت بگیرد.

وی ادامه داد: با بازنگری که در مناطق صورت می‌گیرد می‌توانیم تنها ۷ منطقه در شهر داشته باشیم و نیاز به هزینه‌های زیادی که در این خصوص می‌شود، وجود ندارد.

مسجدجامعی با اشاره به اینکه مناطق شهر تهران با یکدیگر تناسب ندارند، ‌گفت: تناسب جمعیتی و جغرافیایی منطقه ۹ با منطقه ۴ متفاوت است و باید در تقسیم‌بندی مناطق این تناسب‌ها دیده شود.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش افزود: نظام منطقه‌بندی باید در تهران بار دیگر تعریف شود و در این خصوص نیز اقداماتی در گذشته صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه مناطق ۲۲‌گانه در شهر تهران مبنایی نداشتند و این مناطق مصوبه شورا را نیز ندارند.

کد مطلب 4163998
نورا حسینی

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