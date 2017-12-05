ویژه برنامه رادیو قرآن در سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه طلوع مهربانی با موضوع اخلاق و مهرورزی به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و تقارن آن با هفته وحدت، به صورت زنده تقدیم مخاطبان رادیو قرآن می شود.

آشنایی با سیره اخلاقی پیامبر (ص)، الزام استحکام بخشیدن بین شیعه و سنی با توجه به عصر حاضر، تشویق و دعوت مخاطب به متخلق شدن به اخلاق نبی و اهل بیت پیامبر(ص)، جذب مخاطب جدید و ایجاد فضای شاد و مفرح از اهداف این ویژه برنامه است.

آیتم هایی همچون روایت مهرورزی از سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، معرفی کتاب(سنن النبی علامه طباطبایی)، گزارش از مناطق زلزله زده، مسابقه قرآنی در این برنامه تقدیم مخاطبان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آیتمی ویژه کودکان با حضور (عمواکبری) تدارک دیده شده و همچنین مخاطبان این برنامه می توانند در مسابقه ی قرآنی شرکت کنند که به قید قرعه به تعدادی جوایز نفیس اهدا می شود.

شنوندگان این ویژه برنامه نیز از طریق راه های ارتباطی (شماره پیامک ۳۰۰۰۰۱۰۰ و شماره های ۰۲۱۲۲۰۴۳۰۱۷ و ۲۲۰۵۱۶۳۲) می توانند در طرح پویش صلوات شرکت کنند.

این برنامه کاری از گروه علوم قرآنی است که به تهیه کنندگی محبوبه کلانتر، گویندگی علی جباری، هماهنگی زهرا خردمندنیک و کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد مهدی آغوی از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱ به صورت زنده از رادیو قرآن به سمع شنوندگان خواهد رسید.