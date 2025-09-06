سطح دینداری ما با اختلاف نسبت به سایر کشورها بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدهادی صالح پرور در چهاردهمین همایش مسئولان جوامع قرآنی عصر سراسر کشور با بیان اینکه برای جریان سازی ابتدا باید جامعه خود را بشناسیم، اظهار داشت: اگر یک نگاه واقعی به وضعیت قرآن در جامعه داشته باشیم می بینم که ما در مسئله انس با قرآن و عمل به قرآن نسبت به تمام ادوار تاریخ از همه حکومت‌ها و امت‌های پیشین جلوتر هستیم. ما در عمل و انس با قرآن نسبت به سایر کشورهای هم عصر خود هم با اختلاف جلوتر هستیم و تنها کشوری که به ما نزدیک شده است یمن است که او هم از ما الگو گرفته است.

این مبلّغ دینی با بیان اینکه ما نسبت به افق و چشم اندازی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و ظرفیت‌هایی که داشته ایم و به راحتی رها کرده ایم به شدت عقب هستیم، افزود: مقام معظم رهبری مهمترین مأموریت ما را امیدآفرینی دانستند؛ بنابراین باید به گونه‌ای امیدآفرینی داشته باشیم که در جامعه حرکت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه توقعی که از ما می‌رود ترویج قرآن در جامعه و الهام بخشی به سایر کشورها است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترویج جز خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان الهام بخش بوده و سایر کشورها اگر جلسه قرآن هم دارند بسیار جزئی و همان هم الهام گرفته از ایران است.

صالح پرور با بیان اینکه سطح دینداری و گرایش و عمل به قرآن در کشور ما با اختلاف نسبت به سایر کشورها بیشتر است، گفت: مودت اهل بیت یکی از مفاهیم قرآنی است که هیچ کشوری به اندازه ایران در این زمینه کار نکرده است؛ همچنین زندگی با آیه‌ها که دو سال است در کشور در حال انجام است در هیچ کشوری سابقه نداشته و نشان‌دهنده دغدغه ما نسبت به قرآن کریم است.

وی ادامه داد: اعتکاف، غدیر، مواسات، استکبار ستیزی، نماز و بسیاری از مفاهیم رایج در میان مردم مفاهیم قرآنی هستند که ما با آنها زندگی می‌کنیم و از سایر کشورها بسیار جلوتر هستیم ولی این نباید ما را از حرکت باز دارد.

این روحانی فعال فضای مجازی در بخش دیگر سخنان خود با تأکید بر اینکه برای تبلیغ قرآن باید جذابیت و ارتباط مؤثر را یاد بگیریم اظهار داشت: پیامبر گرامی اسلام الگو و نمونه ارتباط گیری و جذب هستند که باید از سیره ایشان استفاده کنیم.

وی با اشاره به مراحل تبلیغ چهره به چهره و ارتباط مؤثر با مخاطبان گفت: مرحله اول جذب، مرحله دوم ارتباط‌گیری، مرحله سوم ایجاد محبت، مرحله چهارم اعتمادسازی و مرحله پنجم هدایتگری است.

صالح پرور با اشاره به شیوه‌های جذب افزاد ابراز داشت: سلام کردن در برخورد اول بسیار مؤثر است و آثار وضعی زیادی دارد لذا پیامبر همواره مبادرت به سلام می‌کردند و سلام کردن را در جامعه ترویج می‌نمودند.

وی ظاهر و لباس آراسته را دومین عامل جذب دانست و افزود: پیامبر صلوات الله علیه وآله همواره ظاهری مرتب و آراسته داشتند زیرا ظاهر انسان اولین چیزی است که به چشم مخاطب می‌آید و در برداشتی که از انسان دارد بسیار مؤثر است.

این مبلّغ دینی سومین عامل جذب را معطر بودن دانست و افزود: مؤمن در تراز پیامبر صلوات الله علیه وآله باید معطر باشد و همیشه بوی خوب بدهد و پیامبر صلوات الله علیه وآله فرمودند پول زیاد برای عطر خوب دادن اسراف نیست.

وی لبخند را چهارمین عامل جذب مخاطب دانست و گفت: مؤمن باید دائم تبسم داشته باشد و در سیره پیامبر صلوات الله علیه وآله نقل شده است که همواره لبخند بر لب داشتند.

صالح پرور عامل پنجم جذب را عامل معنوی و نماز شب عنوان کرد و گفت: روایات فراوانی داریم که نماز شب و شب‌زنده‌داری محبوبیت در قلوب ایجاد می‌کند.

وی افزود: عامل دیگر جذب شوخی کردن و لطیفه گویی است و یک فعال قرآنی باید حتماً چند لطیفه بلد باشد و بتواند دیگران را بخنداند و در سیره پیامبر و اهل بیت و شهدا ویژگی مزاح و شوخی وجود داشته است.