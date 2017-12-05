به گزارش خبرنگار مهر، به‌مناسبت هفته وحدت و با حضور گسترده علمای شیعه و اهل تسنن استان کرمانشاه امروز سه شنبه همایش بزرگ وحدت در تالار شهرداری اسلام آبادغرب برگزار شد.

سرهنگ بیژن خدادادیان، فرمانده سپاه اسلام آبادغرب در آغاز این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خیرمقدم به مدعوین، از مسئولین شهرستان و ادارات و ارگان هایی که در برگزاری این همایش باشکوه همکاری کرده اند، تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه حجت الاسلام مهری، امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب نیز ضمن خیرمقدم به حضار، میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت.

وی اظهار کرد: وحدت اسلامی از جمله اساسی ترین و بنیادی ترین نظریه های امام راحل و رهبری انقلاب است که همواره بر آن نه بعنوان یک تاکتیک، بلکه بعنوان یک استراتژی مورد قبول، تاکید داشته اند.

امام جمعه اسلام آبادغرب بیان داشت: حقیقتا به دور از هر گونه مبالغه، امروز نماد وحدت شیعه و سنی را در استان کرمانشاه می توان یافت.

ماموستا ملا عبدالله غفوری، امام جمعه شهرستان روانسر نیز در همایش وحدت در اسلام آبادغرب با تاکید بر حفظ وحدت بیش از پیش در بین مسلمانان گفت: ما همه سرباز رهبر هستیم و الحمدلله در سایه قرآن و ائمه وحدت خود را حفظ کرده ایم.

وی با اشاره جنایات آل سعود عنوان کرد: اینها شایسته لقب خادم الحرمین نیستند، اینها خائن الحرمین و خادم آمریکا هستند.

ماموستا ملامحمد محمدی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز در این مراسم با اشاره آیات قرآن کریم، در تاکید بر وحدت مسلمانان و پرهیز از تفرقه به ایراد سخن پرداخت.

وی با تسلیت به خانواده های درگذشتگان زلزله اخیر در استان کرمانشاه، گفت: سفر مقام معظم رهبری به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه نور و رحمت بود و این خود از نشانه های وحدت است. همچنین سپاه، ارتش و دولت برای مردم زحمات زیادی کشیدند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به فصل سرما خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت جمهوری اسلامی هر چه زودتر سرپناهی برای زلزله زدگان ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقشه های دشمنان برای برهم زدن وحدت در بین مسلمانان جهان اشاره کرد و گفت: دشمن خوب می داند تنها راه شکست اسلام ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است، لذا آرام نمی نشیند و هر لحظه در حال نقشه کشیدن برای مسلمانان است. بعد از کمونیسم، پوچ گرایی، القاعده و داعش معلوم نیست توطئه بعدی دشمن چه خواهد بود.

ماموستا ملامحمد محمدی خاطرنشان کرد: وقتی از سوی مقام معظم رهبری «وحدت» به عنوان اصل اول مطرح می شود و به صراحت بر وحدت تاکید می شود، این نشان از اعتقاد راسخ ایشان به وحدت و برادری است که این از پیام های قرآن به ما است.