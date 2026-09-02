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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۹

کمبود مواد ناریه معادن به‌زودی برطرف می‌شود

کمبود مواد ناریه معادن به‌زودی برطرف می‌شود

رئیس ایمیدرو از برنامه‌ریزی برای جبران کمبود مواد ناریه معادن خبر داد و گفت: با بازگشت کارخانه‌ها، واردات و آزمایش فناوری‌های جایگزین، مشکل به‌زودی رفع می‌شود.

محمدمسعودی سمیعی‌نژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی، بخشی از تولید ترکیبات آمونیومی کشور از دست رفت و به‌دنبال آن سیاست‌گذاری‌هایی برای جبران این کمبود انجام شده است.

وی ادامه داد: روش‌های جایگزین از جمله فناوری پلاسما در حال آزمایش است و برخی کارخانه‌ها نیز با سرعت در حال بازگشت به مدار تولید هستند. همچنین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده است.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: برای رفع کامل این خلأ نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و انتظار می‌رود این مسئله به‌زودی حل شود.

سمیعی‌نژاد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت فعالیت‌های معدنی گفت: در مقطعی بخشی از عملیات باطله‌برداری متوقف شد تا تمرکز بیشتری بر استخراج ماده معدنی صورت گیرد. همچنین در شرکت‌های بزرگ معدنی سیاست‌هایی در حال اجراست تا بخشی از ذخایر و ظرفیت‌های موجود در اختیار شرکت‌های پایین‌دستی و معادن کوچک قرار گیرد. وی درباره آخرین وضعیت فولاد مبارکه نیز گفت: این مجموعه در حال بازسازی است و اقدامات لازم برای بازگشت هرچه سریع‌تر آن به مدار تولید در حال انجام است.

کد مطلب 6934438
سمیه رسولی

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