محمدمسعودی سمیعینژاد رئیس هیئت عامل ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد: در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به برخی پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی، بخشی از تولید ترکیبات آمونیومی کشور از دست رفت و بهدنبال آن سیاستگذاریهایی برای جبران این کمبود انجام شده است.
وی ادامه داد: روشهای جایگزین از جمله فناوری پلاسما در حال آزمایش است و برخی کارخانهها نیز با سرعت در حال بازگشت به مدار تولید هستند. همچنین بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین شده است.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: برای رفع کامل این خلأ نیز برنامهریزیهای لازم انجام شده و انتظار میرود این مسئله بهزودی حل شود.
سمیعینژاد با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت فعالیتهای معدنی گفت: در مقطعی بخشی از عملیات باطلهبرداری متوقف شد تا تمرکز بیشتری بر استخراج ماده معدنی صورت گیرد. همچنین در شرکتهای بزرگ معدنی سیاستهایی در حال اجراست تا بخشی از ذخایر و ظرفیتهای موجود در اختیار شرکتهای پاییندستی و معادن کوچک قرار گیرد. وی درباره آخرین وضعیت فولاد مبارکه نیز گفت: این مجموعه در حال بازسازی است و اقدامات لازم برای بازگشت هرچه سریعتر آن به مدار تولید در حال انجام است.
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