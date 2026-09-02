۹۵ درصدی ارقام محلی برنج در گلوگاه درو شد

کمیل عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت برداشت برنج در شهرستان گلوگاه اظهار کرد: امسال سه هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته و علاوه بر آن، ۱۰۰ هکتار نیز به کشت رتون اختصاص دارد که عملیات برداشت در اراضی دشتی و کوهستانی در حال انجام است.

وی افزود: از مجموع اراضی شالیزاری گلوگاه، ۵۵۰ هکتار در مناطق کوهستانی قرار دارد که ۳۲ هکتار از این سطح به روش کشت مستقیم در بستر مرطوب انجام شده و هنوز عملیات برداشت در این اراضی آغاز نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه درباره وضعیت کشت در اراضی دشت نیز گفت: ۶۰۰ هکتار از اراضی دشت به کشت ارقام پرمحصول اختصاص یافته و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود چهار هزار و ۶۷۴ تن شلتوک از این سطح برداشت شود.

عسکری ادامه داد: برداشت ارقام پرمحصول در اراضی دشت طی روزهای آینده آغاز خواهد شد و با توجه به سطح زیرکشت و میزان عملکرد، سهم قابل توجهی در تولید برنج شهرستان خواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین وضعیت برداشت ارقام محلی بیان کرد: از یک هزار و ۸۷۰ هکتار اراضی زیر کشت ارقام محلی تاکنون ۹۵ درصد برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: میانگین عملکرد در اراضی برداشت‌شده ارقام محلی چهار هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده و تاکنون در مجموع هفت هزار و ۸۵۴ تن شلتوک از این اراضی تولید شده است.

عسکری با اشاره به برآورد نهایی تولید برنج در شهرستان اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید برنج سفید در گلوگاه به هشت هزار و ۹۰۰ تن برسد که بیانگر ظرفیت مناسب شهرستان در تولید این محصول راهبردی است.

وی با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد روستایی و تأمین امنیت غذایی گفت: توسعه کشت ارقام پرمحصول و استفاده از روش‌های نوین کشت از جمله کشت مستقیم در بستر مرطوب می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان در زمینه تأمین نهاده‌ها، توسعه مکانیزاسیون و استفاده از شیوه‌های نوین تولید، علاوه بر افزایش بهره‌وری و درآمد خانوارهای روستایی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات باشد.