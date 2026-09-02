احمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فصل گاوبانگی اظهار کرد: در راستای تقویت اقدامات حفاظتی و پایش مستمر حیاتوحش در این فصل، تعدادی چادر با همکاری جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر دریافت، آمادهسازی و به منطقه امن رودبارک منتقل شد.
وی افزود: استقرار این چادرها با هدف افزایش حضور نیروهای حفاظتی، پایش مستمر عرصههای طبیعی و پیشگیری از تخلفات شکار و صید در فصل گاوبانگی انجام شده است.
رئیس پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور با تأکید بر اهمیت حفاظت از حیاتوحش در این دوره، بیان داشت: حضور مستمر نیروهای حفاظتی و همیاران محیطزیست در منطقه نقش موثری در پیشگیری از تخلفات و صیانت از گونههای ارزشمند جانوری دارد.
علیخانی همچنین از همکاری و حمایتهای رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهدیشهر، در پشتیبانی از اقدامات محیطزیست قدردانی کرد و افزود: همراهی دستگاههای امدادی و اجرایی میتواند به تقویت ظرفیتهای حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیطزیست کمک کند.
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