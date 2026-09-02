به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد این شرکت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از شئون و وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است و ما این نظارت را فرصتی برای شفاف‌سازی، رفع موانع و ارتقای عملکرد می‌دانیم.

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی کامل دارد در چارچوب قوانین و مقررات، تمامی اطلاعات، اسناد و مستندات مورد نیاز را در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار دهد و از هرگونه بررسی کارشناسی که نتیجه آن به بهبود فرایندها و خدمت‌رسانی بهتر به مردم منجر شود، استقبال می‌کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مردم در همه شرایط اولویت نخست این مجموعه بوده است، گفت: در بحرانی‌ترین و حساس‌ترین مقاطع کشور طی دو سال اخیر و در شرایطی که تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای حتی برخی کشورهای درگیر را در تأمین بدیهی‌ترین کالاهای اساسی با مشکل مواجه کرده بود، مجموعه پشتیبانی امور دام با اتکا به ذخایر راهبردی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی همکاران خود اجازه نداد حتی برای لحظه‌ای در هیچ نقطه‌ای از کشور، تأمین کالاهای پروتئینی مورد نیاز مردم با کمبود مواجه شود.

جعفری ادامه داد: استمرار بدون وقفه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در چنین شرایطی حاصل یک فرایند گسترده و پیچیده از تأمین، ذخیره‌سازی، نگهداری، حمل و توزیع بوده است و همکاران شرکت در سراسر کشور در سخت‌ترین شرایط، مسئولیت خود را در قبال سفره مردم و امنیت غذایی کشور انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور مجموعه‌ای عملیاتی است که مأموریت آن مستقیماً با امنیت غذایی، معیشت مردم، حمایت از تولیدکنندگان و پایداری بازار محصولات پروتئینی ارتباط دارد؛ از این‌رو، معتقدیم نظارت دقیق و کارشناسی مجلس می‌تواند در کنار اقدامات اجرایی دولت، به رفع گلوگاه‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری‌ها و افزایش کارآمدی در این حوزه کمک کند.

جعفری در پایان تأکید کرد: هدف دولت، مجلس و دستگاه‌های متولی در این حوزه یک هدف مشترک است و آن اطمینان مردم از دسترسی پایدار به کالاهای اساسی و صیانت از امنیت غذایی کشور است. ما ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس، با شفافیت و پاسخگویی کامل در این مسیر همکاری خواهیم کرد.